Ο χουντονόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα καταργηθεί στην πράξη, τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Με την εντύπωση ότι… ψιχαλίζει έχει μείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Αυτό προκύπτει από τη βιαστική πρωινή συνέντευξη "damage control" στη φιλόξενη, για τον ίδιο, συχνότητα του ΣΚΑΪ, όπου ο πρωθυπουργός σχεδόν υπερασπίστηκε την επιλογή Δένδια να απουσιάσει και να διαφοροποιηθεί μεγαλοπρεπώς», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Δεν κατάφερε όμως να διασκεδάσει τις εξαιρετικά αλγεινές εντυπώσεις από την ανοίκεια επίθεση στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών», υπογραμμίζει.

«Οι μέρες του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας είναι μετρημένες. Το ζητούμενο είναι να φύγουν πριν κάνουν μεγαλύτερο κακό.

ΥΓ. Ο χουντονόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα καταργηθεί στην πράξη», καταλήγει η ανακοίνωση.