Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στις πληρωμές, τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Γίνονται πληρωμές, ζητώ υπομονή, είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τεθούν εν αμφιβόλω συνολικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Υπογράμμισε ότι μπορεί να έσπασε το απόστημα, ωστόσο ο δρόμος θα είναι μακρύς: «Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις», επεσήμανε.

Σχετικά με τις έρευνες και τα χρήματα που πρέπει να επιστραφούν, είπε: «;Eχουν επιστραφεί ήδη 22 εκατ. ευρώ, αναμένεται στο ακουστικό σας...».