Η Έφη Αχτσιόγλου κατηγορεί την κυβέρνηση πως επιδιώκει να μετατρέψει την πλατεία Συντάγματος σε νεκρή ζώνη.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Με την τροπολογία που κατέθεσε σήμερα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η κυβέρνηση δεν αποσκοπεί στην προστασία κανενός μνημείου. Αποσκοπεί στην απαγόρευση των συναθροίσεων μπροστά στη Βουλή. Επιδιώκει να μετατρέψει την πλατεία Συντάγματος σε νεκρή ζώνη. Χωρίς εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στην πολιτικής της] αναφέρει σε ανάρτησή της.

Συνεχίζει λέγοντας πως «Τρέμουν τους πολίτες και τις κινητοποιήσεις τους. Είναι προφανές ότι η γενική απαγόρευση άσκησης του συνταγματικού δικαιώματος της συνάθροισης είναι αντισυνταγματική. Αλλά αυτό έχει μικρότερη σημασία. Μια τέτοια διάταξη ακόμη κι αν ψηφιστεί δεν θα εφαρμοστεί. Κανείς ποτέ δεν προστατεύθηκε τελικά διά νόμου από έναν λαό που κινητοποιείται για δικαιοσύνη και δημοκρατία».

