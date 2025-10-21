Η η κ. Βασιλούλη απέφυγε να χαρακτηρίσει σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τόνισε πως δεν είναι υπεύθυνοι οι εργαζόμενοι για τις διοικητικές αποφάσεις.

«Θεωρώ ότι ένας ελεγκτικός μηχανισμός αφέθηκε να καταρρεύσει», απάντησε η πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ανδρονίκη Βασιλούλη σε ερώτηση του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για τον σκόπιμα φτάσαμε στην υποστελέχωση του Οργανισμού.

Όπως είπε κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή, αν και ο ιδρυτικός νόμος προβλέπει 1.700 εργαζομένους στον Οργανισμό, σήμερα υπηρετούν 520 υπάλληλοι. Η η κ. Βασιλούλη απέφυγε να χαρακτηρίσει σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τόνισε πως δεν είναι υπεύθυνοι οι εργαζόμενοι για τις διοικητικές αποφάσεις.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, η μάρτυρας κατέθεσε πως την περίοδο 2019-2024 έγιναν 51.500 επιτόπιοι έλεγχοι και 500.000 διοικητικοί έλεγχοι (χωρίς το 2022 που δεν έχουν καταχωρηθεί) και πως σε αυτό το διάστημα καταβλήθηκαν περίπου 17 δις σε επιδοτήσεις και εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, που μπορεί να φτάνουν τα 100 εκατ.

Αναφορικά με την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στα γραφεία του Οργανισμού και τις καταγγελίες περί παρακώλυσης της έρευνας, η κ. Βασιλούλη απέρριψε τις αιτιάσεις λέγοντας ότι «η έφοδος διεξήχθη παρουσία 3 εισαγγελέων και 20 αστυνομικών. Αν γινόταν κάτι θα υπήρχε σύλληψη. Η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία παρακώλυση έργου. Τζο ότι καθυστέρησαν τα δεδομένα να βγουν, δεν οφείλεται σε παρεμπόδιση αλλά στην πολυπλοκότητα δεδομένων».

Όταν ρωτήθηκε από την Μιλένα Αποστολάκη γιατί δεν έχει πάρει θέση ο σύλλογος για τους διαλόγους όπου έχουν καταγραφεί διοικητικά στελέχη να μιλούν απαξιωτικά για εργαζομένους, είπε ότι το θα το έβλεπαν σε δεύτερο χρόνο και πως αρχικά ήθελαν να καταγγείλουν τις πρακτικές εκφοβισμού των ελεγκτών.

Μιλώντας για την περίπτωση της κ. Τυχεροπούλου, η μάρτυρας κατέθεσε πως δεν θυμάται παρόμοια περίπτωση που να έχει μηνυθεί εργαζόμενος από τη διοίκηση ή που να καλείται κλειδαράς για να ανοίξει ερμάριο του.

Η κ. Βασιλούλη, αναφέρθηκε και στα όσα κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου για την Αθανασία Ρέππα κατά την δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζοντας πως «συνάδελφος που να κατηγορεί συνάδελφο εγώ δεν το έχω ξαναζήσει».