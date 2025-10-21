Η κ. Βολιτάκη απέδωσε στον «δαίμονα» του συστήματος το γεγονός ότι από περίοδο 16 Οκτωβρίου του 2022 έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, παρότι υπήρχε κωδικός δέσμευσης για 4975 «κόκκινα» ΑΦΜ, αυτά πληρώθηκαν, γιατί «διέφυγε η εφαρμογή της επίπτωσης».

«Είχε διαπιστωθεί ότι παρατηρείται αύξηση που δεν συνδέεται με τις αναμενόμενες γεννήσεις», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με την «έκρηξη» που παρατηρήθηκε στα δηλωθέντα ζώα την περίοδο 2019-2020, η διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης του Οργανισμού Αριστέα Βολιτάκη.

Μάλιστα, αναφορικά με τα περισσότερα από 7 εκατ. αιγοπρόβατα που δηλώθηκαν στην Κρήτη με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν και οι επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αυτών των αιτήσεων, ανέφερε πως ακόμα και σήμερα δεν έχει ελεγχθεί το σύνολο των δικαιούχων.

Παράλληλα, μιλώντας για τις παθογένειες του Οργανισμού οι οποίες μεταξύ άλλων οδήγησαν και στην πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ, η κ. Βολιτάκη απέδωσε στον «δαίμονα» του συστήματος το γεγονός ότι από περίοδο 16 Οκτωβρίου του 2022 έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, παρότι υπήρχε κωδικός δέσμευσης για 4975 «κόκκινα» ΑΦΜ, αυτά πληρώθηκαν, γιατί «διέφυγε η εφαρμογή της επίπτωσης», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαχειριστεί έναν πολύ μεγάλο όγκο πληρωμών περίπου 9 δισ. ευρώ και έχουν διαπιστωθεί διαχρονικές παθογένειες, καταλόγισε μερίδιο ευθύνης και στα ΚΥΔ για τα δεδομένα που μπαίνουν στο σύστημα, ενώ για τον φάκελο Τυχεροπούλου είπε πως εμπεριέχονταν σε αυτόν κάποιες περιπτώσεις ΑΦΜ για τις οποίες δεν είχαν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την κ. Τυχεροπούλου.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, είπε ότι δεν εμπλέκεται σε καμία εγκληματική οργάνωση και ότι έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη με αφορμή δυσφημιστικά για την ίδια δημοσιεύματα, ενώ απέφυγε να χαρακτηρίσει «σκάνδαλο» την υπόθεση.

«Η μάρτυρας παρά την πολυετή της θητεία στον Οργανισμό και την για πολλά χρόνια διευθυντική της θέση σε κρίσιμη διεύθυνσή του, αρνήθηκε να απαντήσει την αυτονόητη ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν σχετικά πηγές του ΠΑΣΟΚ.