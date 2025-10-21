Για καντηλάκια του ΙΚΕΑ στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έκανε λόγω σε συνέντευξή της η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, ενόψει της ψήφισης της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εξέφρασε την ενόχλησή της για το μνημείο των Τεμπών. Η τροπολογία κάνει μία ιεράρχηση ρόλων όσον αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανέφερε.

Όπως είπε, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN, «αυτό το μνημείο είναι ένα μνημείο για τους πεσόντες. Ο κ. Δούκας έκανε μνημείο για τα Τέμπη. Άρα υπάρχει μνημείο που μπορεί κάποιος να πηγαίνει».

Το μνημείο είναι για τους πεσόντες είπε η κ. Μπακογιάννη. «Δεν είναι ένα το θύμα της κρατικής ανημποριάς. Είναι τα Τέμπη, το Μάτι και η Μαρφίν» ανέφερε.

Στη συνέχεια εξέφρασε την άποψή της για τα... καντηλάκια του ΙΚΕΑ: «Υπάρχει όμως μια διαφορά. Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη που τη νιώθουμε όλοι. Το να έχω όμως μια εικόνα με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, με δεν ξέρω τι άλλο γύρω γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα».

«Με ενοχλεί ο συμβολισμός, όχι της τιμής στους νεκρούς. Ο χώρος. Μπορείς να έχεις 100 πλατείες στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την ίδια, «αυτή η ιστορία εργαλειοποιήθηκε κομματικά. Εργαλειοποήθηκε ο πόνος τους».

«Ξέρετε τι σημαίνει να σε λέει κάποιος δολοφόνο; Σημαίνει ότι με δόλο σε σκότωσα. Αυτή η τοξικότητα είναι ένας φτιαχτός διχασμός του ελληνικού λαού που έχει κόστος. Δεν υπάρχουν πιο ευαίσθητοι, είμαστε όλοι γονείς. Μπήκε η δικαιοσύνη μπροστά, θα βρει τους ενόχους όμως θα γίνει με έναν θεσμικό τρόπο», είπε ακόμη η Ντόρα Μπακογιάννη που επεσήμανε ότι κάποια πράγματα σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών θα έπρεπε να τα έχει κάνει διαφορετικά η κυβέρνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddnur77ud5hl?integrationId=40599y14juihe6ly}