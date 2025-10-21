Το ΠΑΣΟΚ προφανώς και δεν θα ψηφίσει κάτι που είναι αχρείαστο, αντισυνταγματικό, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Κατ' αρχάς πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι άλλαξε από τον Μάρτιο όταν ο πρωθυπουργός πήγαινε με φωτογράφους για να τον τραβήξουν να σκύβει το κεφάλι στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών», σχολίασε, μιλώντας στο Open, ο Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. «Τότε που η συγκυρία εξυπηρετούσε κάτι άλλο για αυτόν επικοινωνιακά, επέλεγε διαφορετικά», σημείωσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε για το περιεχόμενο της τροπολογίας ότι «δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα παρά μόνο έρχεται και λέει ότι το υπουργείο Αμυνας θα είναι αρμόδιο για να βρίσκει ιδιωτικές εταιρείες να καθαρίζουν το μνημείο. Μάλιστα προβλέπει και αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού». «Δηλαδή την πολιτική αδυναμία της κυβέρνησης, την προπαγάνδα που ασκεί για να μιλήσει με κοινά που επιλέγουν Λατινοπούλου, θα την πληρώσουν οι φορολογούμενοι», είπε, συμπληρώνοντας ότι «κατατίθεται μια τροπολογία για να αναλάβουν εργολάβοι καθαριότητας το Μνημείο». «Είναι αστείο», σχολίασε και τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ προφανώς και δεν θα ψηφίσει κάτι που είναι αχρείαστο, αντισυνταγματικό, γιατί υπάρχει καθαρό νομοθετικό πλαίσιο και η κυβέρνηση το κάνει μόνο και μόνο γιατί δεν αντέχει την πολιτική ήττα της από τον κ. Ρούτσι».

«Συνετρίβη η υστερική επιλογή της κυβέρνησης να πάει μέχρι τέλους εναντίον του απεργού πείνας. Έπαιξαν τα ρέστα τους. Ο πρωθυπουργός έλεγε ότι θα καθυστερήσει η δίκη από το αίτημα του κ. Ρούτσι», συνέχισε.

«Εκτός και αν μας λέει η κυβέρνηση», σχολίασε, «ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του ο κ. Χρυσοχοΐδης, γιατί το άρθρο 191Α λέει ποια ποινή προβλέπεται για όποιον προσβάλλει το μνημείο και ορίζει ότι αρμόδια είναι η αστυνομία. Πλαίσιο προστασίας υπάρχει και για τον 'Αγνωστο Στρατιώτη και για όλα τα μνημεία».

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι «όπως φαίνεται το Μαξίμου ζήτησε από τον κ. Δένδια να αναλάβει το υπουργείο του την καθαριότητα και εκείνος τους απάντησε "όχι, γιατί θέλετε να με φέρετε σε δύσκολη θέση" και έτσι πήρε την αρμοδιότητα για να υπογράφει συμβάσεις καθαριότητας με εργολάβους».

Ως προς τη θεσμοθέτηση του 13ωρου, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «ο πυρήνας του νομοσχεδίου της κ. Κεραμέως, που είναι η αμφισβήτηση των ωραρίων, το να σπάνε οι καλοκαιρινές διακοπές των εργαζομένων, το να προβλέπονται υπερωρίες και στην εκ περιτροπής απασχόληση ενώ είναι λιγότερες μέρες τον μήνα, όλα αυτά που συνιστούν ευελιξία χωρίς ασφάλεια καταψηφίστηκαν». Σχετικά με το κυβερνητικό επιχείρημα περί μη υποχρεωτικότητας του 13ωρου, σημείωσε ότι «το άρθρο 57 του ν.4808 και το άρθρο 659 του αστικού κώδικα λένε ότι η εργασία πέραν της συμφωνημένης είναι υποχρεωτικό να παρασχεθεί εκτός κι αν ο εργαζόμενος δεν είναι σε θέση. 'Αρα δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει πράγματα που δεν ισχύουν για να μπερδεύει τον κόσμο». Για το κυβερνητικό επιχείρημα ότι δεν θα απολύεται ο εργαζόμενος που δεν θα συναινέσει στο 13ωρο, ανέφερε ότι η κυβέρνηση ήδη από το 2019 έχει καταργήσει τον βάσιμο λόγο απόλυσης και δεν υποχρεούται ο εργοδότης να την αιτιολογεί.

Ο κ. Τσουκαλάς αντιπαρατιθέμενος με τον παριστάμενο βουλευτή της ΝΔ που δήλωσε ότι δεν καταλαβαίνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Τις 120 δόσεις τις καταλάβατε ή όχι; Το να μην έχουμε πλειστηριασμούς το καταλάβατε ή όχι; Το να υπάρχει αναπτυξιακή τράπεζα για τους μικρομεσαίους το καταλάβατε ή όχι;». «Σας ακούει η κοινωνία όταν είστε στις δημοσκοπήσεις 12 μονάδες κάτω από το ποσοστό σας στις εκλογές; Τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων αποτύπωσαν ότι το 70% τρομοκρατείται από το ενδεχόμενο να εκλεγεί ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε.

