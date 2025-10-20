Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες την υπογράφουν 7 υπουργοί. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση και οργάνωση της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο εισάγεται αύριο στην ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Με την υπόψη τροπολογία εισάγονται απαγορεύσεις ως προς τη χρήση του χώρου μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από την Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα (κατάληψη της επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις εν λόγω απαγορεύσεις.

Επίσης, ανατίθενται αρμοδιότητες στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του μνημείου και στην Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση της τάξης. Ωστόσο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορεί να αναθέσει σε τρίτους φορείς τις αρμοδιότητές του (συντήρηση, φροντίδα κλπ).

Ειδικότερα, στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, Επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό Πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υτιαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης

υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. ‘Οσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική Ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών

συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ως ταφικό μνημείο αφιερωμένο στους αγώνες του ελληνικού έθνους με το οποίο αποδίδεται τιμή στους αγνώστους υπέρ πατρίδας πεσόντες στρατιώτες των μαχών για την εθνική ανεξαρτησία και τους αγώνες του έθνους, ο ανωτέρω χώρος παρουσιάζει όλως ιδιαίτερη ιστορική και εθνική σημασία. Για τον λόγο αυτό, παρίσταται αναγκαία στο εξής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, η απαγόρευση της χρήσης ή κατάληψης της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, όπως και της οποιασδήποτε αλλοίωσης του χώρου και της πραγματοποίησης της οποιασδήποτε δη μόσιας υπαίθριας συνάθροισης, υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου

Και ναι μεν η ελευθερία συνάθροισης κατά το άρθρο 11 του Συντάγματος, όπως και κατά το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κατά το άρθρο 12 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, εμπεριέχει και την ελευθερία καθορισμού του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής της συνάθροισης, και η συνάθροιση όμως υπόκειται στους γενικούς νόμους που προστατεύουν ένα έννομο αγαθό χωρίς να στρέφονται κατά ορισμένης συνάθροισης ή του αντικειμένου της, και πάντως χωρίς να καθιστούν αδύνατη ή να δυσχεραίνουν δυσανάλογα την άσκηση του δικαιώματος συνάθροισης (πρβλ. και ΣτΕ 1681/2022 Ολομ., σκ. 12: «Το εν λόγω δικαίωμα [της συνάθροισης] οριοθετείται, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του, από τις διατάξεις των υπολοίπων άρθρων του Συντάγματος, ισοκύρων με το άρθρο 11», από τις οποίες, μεταξύ άλλων, προκύπτουν ο σκοπός διατήρησης της συνέχειας και της ενότητας του ελληνικού έθνους [ΣτΕ 460/2013 Ολομ., ειδικότερη γνώμη Συμβούλου Μ. Πικραμένου ως προς το άρθρο Ι παρ. 3 του Συντάγματος], η άμυνα της Πατρίδας ως συνταγματικός σκοπός [άρθρο 4 παρ. 6] και η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και των μνημείων [άρθρο 24 παρ. Ι και 6]). Η επιφάνεια άλλωστε που καταλαμβάνει η προτεινόμενη ρύθμιση περιορίζεται σε λιγότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας της Πλατείας Συντάγματος στην οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα συνάθροισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην πραγματικότητα, συνεπώς, και υπό τα ανωτέρω δεδομένα η προτεινόμενη ρύθμιση δεν συνιστά περιορισμό, αλλά εννοιολογικό προσδιορισμό της έννοιας της συνάθροισης, που διευκολύνει λειτουργικά την άσκηση του δικαιώματος.

Ποινές φυλάκισης

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τυχόν παραβίαση της ανωτέρω διάταξης τιμωρείται, σύμφωνα με την παρ. 2, με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 57 του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019, Λ’ 95]), υπό την προϋπόθεση πάντως ότι δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη, όπως, για παράδειγμα, την παρ. 2 του άρθρου 191Α του Ποινικού Κώδικα (προσβολή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας). Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής ενώ στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 104Α του Ποινικού Κώδικα.

Λόγω του χαρακτήρα του Μνημείου ως χώρου απόδοσης τιμής στους πεσόντες στρατιώτες, προβλέπεται περαιτέρω, στην παρ. 3, η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, η οποία μπορεί να ασκηθεί είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων σε τρίτους φορείς. Αυτονοήτως, όμως, η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί του Μνημείου και του έμπροσθεν αυτού χώρου δεν αφορά στην τήρηση της δημόσιας τάξης, την οποία διασφαλίζει η

Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μεριμνώντας και για την αποτροπή της οποιασδήποτε χρήσης του ανωτέρω χώρου αντίθετα προς τον προορισμό του σύμφωνα με την παρ. 1.