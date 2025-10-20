«Η κυβέρνηση ματαιοπονεί, αν θεωρεί ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα για να μη συζητήσουμε την οικονομία, την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας. Έφτασε στο ύψιστο σημείο ανευθυνότητας να εργαλειοποιήσει ακόμα και τα εθνικά θέματα για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. Με μοναδικό στόχο να διευθετήσει η κυβέρνηση τις εσωτερικές υπουργικές κόντρες, επέλεξε πάλι να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θέτοντας ψευτοδιλήμματα και να επιτεθεί στους γονείς των Τεμπών», σχολιάζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση ματαιοπονεί, αν θεωρεί ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα για να μη συζητήσουμε την οικονομία, την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες. Σε σχέση με το εργασιακό νομοσχέδιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στις χθεσινές μας επισημάνσεις ομολογώντας ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση ψεύδεται για τη μη υποχρεωτικότητα του 13ωρου. Επέμεινε όμως στα fake news του υπουργείου Εργασίας που αποκάλυψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος για τον ανακριβή ισχυρισμό της κυρίας Κεραμέως περί κλαδικής σύμβασης που "προβλέπει" 13ωρο και εξαήμερο, παρά την διάψευση τόσο της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας όσο και από το ίδιο το κείμενο της κλαδικής σύμβασης, που αναφέρεται ρητά σε ωράριο 39 ωρών την εβδομάδα, δηλαδή όχι μόνο σε παραπάνω ώρες αλλά και σε λιγότερες από το νόμιμο ωράριο. Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κυβέρνηση δεν υπάρχει όριο στο ψέμα», καταλήγει η δήλωση του κ. Τσουκαλά.