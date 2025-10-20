«Θα οφείλουν οι αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο. Ό,τι απαγορεύει η διάταξη, αυτοί που θα έχουν την υποχρέωση να περιφρουρήσουν και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της, θα πρέπει να το κάνουν», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Εντός της ημέρας θα κατατεθεί η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας ότι «φαντάζομαι θα απαγορεύονται και τα γκράφιτι και τα σπρέι και τα πανό».

«Θα λυθούν όλες οι απορίες. Από τη στιγμή που ψηφιστεί, θα αποτελεί νόμο του κράτους και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι αλά καρτ», πρόσθεσε ο Π. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας πως «Θα επιτρέπονται μόνο πράξεις σεβασμού για τους ήρωες του έθνους».

Η τροπολογία «θα περιγράφει κάποια πράγματα που θα απαγορεύονται αναφορικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», τόνισε.

«Δεν θα μπούμε στη διαδικασία μίας στείρας αντιπαράθεσης και μίας άχαρης προσπάθειας σύγκρισης, να βάλουμε στο ζύγι την τιμή και τον σεβασμό τη μνήμη των ηρώων των έθνους με ένα τραγικό δυστύχημα και τα θύματα μιας τραγωδίας», υπογράμμισε.

«Το ερώτημα προς τα κόμματα θα είναι ένα: συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι;», είπε, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση προσπάθεια πόλωσης και διχασμού.

«Όταν σε μια δημοκρατία ψηφίζεται ένας νόμος με δημοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να εφαρμόζεται. Οσο και να προσπαθούν κάποιοι να φτιάξουν ένα διχαστικό δίλημμα», υπογράμμισε.