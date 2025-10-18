Τι αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με μια ακόμα ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζει, μεταξύ άλλων: «Να μην ξεχάσουν οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη που ετοιμάζουν το κυριακάτικο μήνυμά του, να φροντίσουν να συκοφαντήσει τους αγρότες και να τους φορτώσει πλαγίως την ευθύνη για τη μη πληρωμή τους, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την έλευση της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης)».

