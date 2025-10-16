«Ισχυρή είναι μία χώρα που έχει κοινωνική συνοχή, που οι πολίτες της εμπιστεύονται τους θεσμούς» είπε επίσης ο κ. Χαρίτσης.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήρθε να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία, αλλά ήρθε για να στήσει ένα προσωπικό σόου για τον προπαγανδιστικό του μηχανισμό και να συσπειρώσει την κυβέρνησή του, που έχει εσωτερικά προβλήματα», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Απάντησε στον πρωθυπουργό που κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υποβαθμίζουν τον θεσμό του Κοινοβουλίου με τις μεγάλες ομιλίες τους: «Το πρόβλημα του πρωθυπουργού είναι ο χρόνος ομιλίας των πολιτικών αρχηγών. Εσείς έχετε κάνει τους θεσμούς της χώρας κουρελόχαρτο, το δικό μας πρόβλημα είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι τα Τέμπη, είναι η Πύλος, είναι όσα κάνετε για να τα συγκαλύψετε».

Για το πώς οδηγήθηκε η χώρα στην χρεοκοπία είπε: «Ξεχάσατε ότι ήταν η παράταξη σας που οδήγησε την χώρα στην χρεοκοπία πριν από 15 χρόνια. Ο πρωθυπουργός πανηγύρισε γιατί παρά τις υψηλές αμυντικές δαπάνες, η χώρα έχει και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Πώς βγαίνει όμως αυτός ο λογαριασμός; Αυτός ο λογαριασμός βγαίνει από την μείωση των δαπανών για το κοινωνικό κράτος. Η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις στις κοινωνικές δαπάνες».

Σχολίασε τα περί «ισχυρής Ελλάδας» λέγοντας: «Ισχυρή δεν μπορεί να είναι μία χώρα αποκλειστικά και μόνο επενδύοντας στις φρεγάτες. Ισχυρή είναι μία χώρα που έχει κοινωνική συνοχή, που οι πολίτες της εμπιστεύονται τους θεσμούς. Μία χώρα που επενδύει στην διπλωματία και ασκεί πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική».

Επανήλθε στο Παλαιστινιακό λέγοντας ότι «με καθυστέρηση ο πρωθυπουργός πήρε αποστάσεις από την πολιτική των αποικισμών του κράτους του Ισραήλ, αλλά πρόσθεσε ότι ακόμη και τώρα ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει το θάρρος να πει ότι συντελέστηκε γενοκτονία. Η μόνη λογική που συμφέρει την χώρα μας είναι η λογική του διεθνούς δικαίου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και κατέληξε λέγοντας: «Πείτε μου πότε η Δεξιά έλυσε ένα σοβαρό θέμα εξωτερικής πολιτικής; Ποτέ. Η κυβέρνηση κάνει πολιτική με δύο ψυχές, η μία είναι η ψυχή του δεδομένου συμμάχου και της υποταγής στα κελεύσματα των ισχυρών και η άλλη είναι των ψευτολεονταρισμών για το εσωτερικό ακροατήριο».