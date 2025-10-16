Ο πρωθυπουργός κάνει σύγκριση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης.

Για μια «μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας» κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.

«Έχουμε πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης», αναφέρει στο βίντεο ο πρωθυπουργός και δείχνει διάγραμμα με την πορεία των τιμών τα τελευταία τρία χρόνια.

«Στην Αττική το 2023 το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 1,37 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1,16, φέτος είναι στο 1,10. Ίσως το βρείτε και λίγο χαμηλότερα από αυτό. Στην περιφέρεια ήταν στο 1,40 ευρώ πριν από δύο χρόνια και τώρα έχει πάει στο 1,13», συνεχίζει.

«Άλλη μία μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας», συμπληρώνει και υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να δίνει 200 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για το επίδομα θέρμανσης.

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7561811618678443286}