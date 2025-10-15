Από σήμερα ξεκινάει η διάθεση για το πετρέλαιο θέρμανσης, όλα έτοιμα για επίδομα θέρμανσης.

Στα ίδια ή και ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ήπια έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Η διάθεση του πετρελαίου ξεκινά σήμερα, με την τιμή να διαμορφώνεται γύρω στα 1,10–1,12 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και για μεγάλες ποσότητες. Πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν στα 1,18 ευρώ το λίτρο.

Στα νησιά, όσο και στην επαρχία η τιμή θα είναι ακριβότερη. Ειδικότερα, στην Φλώρινα αναμένεται να φτάσει το 1,15 ευρώ ανά λίτρο, στο Κιλκίς το 1,17 ευρώ ανά λίτρο και στη Λάρισα το 1,14 ευρώ ανά λίτρο.

Στην Τρίπολη η τιμή του λίτρου αναμένεται στο 1.13 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης

Μαζί με τη διάθεση του πετρελαίου ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης, που λειτουργεί και φέτος ως «δίχτυ προστασίας» απέναντι στο ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών.

Το επίδομα καλύπτει όλους τους τύπους θέρμανσης –πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια– και αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Το συνολικό κονδύλι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 195 εκατ. ευρώ, ενώ η νέα υπουργική απόφαση με τα κριτήρια και τη διαδικασία χορήγησης αναμένεται έως το τέλος Οκτωβρίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, όπως και πέρυσι, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, αποκλειστικά για την κύρια κατοικία. Η προθεσμία υποβολής θα διαρκέσει έως τις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Περιορισμένη η ζήτηση λόγω εναλλακτικών μορφών θέρμανσης

Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλά νοικοκυριά στράφηκαν σε εναλλακτικές λύσεις, όπως αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά σώματα. Ακόμη και σε πολυκατοικίες με εγκατεστημένο σύστημα πετρελαίου, αρκετοί ένοικοι αποφεύγουν την κοινή προμήθεια.

Επιπλέον, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που το επίδομα θέρμανσης επεκτείνεται και σε χρήστες ηλεκτρικών μέσων, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τη συνολική ζήτηση για πετρέλαιο.

Κριτήρια επιδότησης

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα (άγαμοι, έγγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης) που καταναλώνουν κάποια από τις επιλέξιμες μορφές θέρμανσης και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εισόδημα:

Έως 16.000 ευρώ για άγαμο.

Έως 24.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για μονογονεϊκή οικογένεια, έως 29.000 ευρώ, επίσης προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για επαγγελματίες, τα ακαθάριστα έσοδα της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Όσον αφορά την ακίνητα περιουσία, έχει θεσπιστεί όριο έως 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει συζύγους, ενώ έως 260.000 ευρώ για έγγαμους, μονογονεϊκές ή σε σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.