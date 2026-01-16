Κατά την παραγγελία πετρελαίου, είναι απαραίτητο να δοθούν στον διακινητή τα ίδια ακριβώς στοιχεία που δηλώθηκαν στην αίτηση για το επίδομα θέρμανσης.

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το επίδομα θέρμανσης και σκοπεύουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο θα πρέπει, πριν από την παραγγελία, να ελέγξουν ότι η αίτησή τους έχει οριστικοποιηθεί κανονικά και ότι στο σύστημα της ΑΑΔΕ εμφανίζεται δηλωμένος ενεργός τραπεζικός λογαριασμός IBAN. Χωρίς καταχωρισμένο IBAN, ακόμη και αν η αγορά γίνει σωστά, η επιδότηση δεν μπορεί να καταβληθεί.

Κατά την παραγγελία πετρελαίου, είναι απαραίτητο να δοθούν στον διακινητή τα ίδια ακριβώς στοιχεία που δηλώθηκαν στην αίτηση. Ο ΑΦΜ πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν του δικαιούχου και ο αριθμός παροχής ρεύματος να αντιστοιχεί στην κατοικία που έχει δηλωθεί στο myΘέρμανση. Οποιαδήποτε απόκλιση, ακόμη και τυπικό λάθος σε ψηφίο, μπορεί να μπλοκάρει τη διασταύρωση των στοιχείων και να οδηγήσει σε απώλεια του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να καταχωρίσουν μόνοι τους το παραστατικό αγοράς. Το τιμολόγιο ή η απόδειξη διαβιβάζεται αυτόματα από τον προμηθευτή πετρελαίου στα συστήματα της ΑΑΔΕ, αρκεί να έχουν δοθεί σωστά τα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να επιβεβαιώνεται προφορικά με τον διακινητή ότι ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος έχουν καταγραφεί σωστά πριν από την έκδοση του παραστατικού.

Σε πολυκατοικίες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ποιος ΑΦΜ χρησιμοποιείται. Το παραστατικό θα πρέπει να εκδίδεται στον ίδιο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στην αίτηση, είτε αυτός αφορά τον διαχειριστή είτε την ίδια την πολυκατοικία, και να συνοδεύεται από τον σωστό αριθμό κοινόχρηστης παροχής ρεύματος. Αν έχει αλλάξει διαχειριστής μετά τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων, οι αγορές πετρελαίου τον Ιανουάριο θα πρέπει να συνεχίσουν να εκδίδονται στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή.

Τέλος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πληρωμή του επιδόματος γίνεται μεταγενέστερα, σε δόσεις, μετά την επιβεβαίωση των αγορών, και ότι το συνολικό ποσό που θα λάβουν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας του πετρελαίου που τιμολογήθηκε. Με σωστά στοιχεία και χωρίς παραλείψεις, η αγορά πετρελαίου τον Ιανουάριο καλύπτεται κανονικά από το επίδομα.