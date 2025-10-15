Είναι διαρκής μάχη αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του στο Tik Tok, o Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στη μείωση των τιμών σε 2.000 και πλέον προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.

«Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Γι' αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία] αναφέρει σε βίντεο σο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο σύντομο βίντεο συνεχίζει λέγοντας πως «Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε».

Το βίντεο κλέινει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει πως «ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη. Είναι διαρκής αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού», τονίζει.