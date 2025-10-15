Στην ερώτηση «πόσο εμπιστεύεστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διαλεύκανση υποθέσεων διαφθοράς», συνολικά το 61% απαντά «πολύ» (18,4%) ή «αρκετά» (42,6%). Αντίθετα, το 37,5% λέει «λίγο» (26,2%) ή «καθόλου «37,5%»

Διαφθορά, ακρίβεια και δημόσια υγεία αποτελούν για τους πολίτες τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή τους στις επόμενες εκλογές, με την πλειοψηφία να γυρνάει την πλάτη στην ελληνική Δικαιοσύνη - σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή -, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για τον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1.

Η Ακρίβεια αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για το 61,8% του εκλογικού σώματος, ενώ το 45,5% ζητά αναβάθμιση της δημόσιας υγείας.

Μεταναστευτικό και Επενδύσεις, που βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, φαίνεται να μην κατέχουν την ίδια θέση σε εκείνη των πολιτών: Το 14% βάζει ψηλά το Μεταναστευτικό και μόλις το 6% ενδιαφέρεται για την «προσέλκυση επενδύσεων».

«Όργιο» διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, «συγκάλυψη» βλέπουν οι πολίτες

Τα ευρήματα, ωστόσο, γύρω από τη «διαφθορά» και την ελληνική Δικαιοσύνη είναι κάτι παραπάνω από αξιοσημείωτα.

Αντιμετώπιση της διαφθοράς ζητούν πάνω από 4 στους 10 πολίτες (42,6%), ενώ σχεδόν 7 στους 10 (67,4%) πιστεύουν ότι τα τελευταία χρόνια η διαφθορά έχει αυξηθεί στην Ελλάδα και μόλις το 9,1% ότι έχει περιοριστεί.

Μάλιστα, το 73,7% πιστεύει ότι τις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση προσπαθεί να τις «συγκαλύψει». Μόλις το 12,2% πιστεύει ότι προσπαθεί να τις «φωτίσει».



«Μαύρο» στην ελληνική Δικαιοσύνη

Η γνώμη των πολιτών για την ελληνική Δικαιοσύνη όσον αφορά τη διαλεύκανση υποθέσεων διαφθοράς είναι ακόμη χειρότερη: Το 71,2% των πολιτών εμπιστεύεται «λίγο» (29%) έως καθόλου (42,2%) την ελληνική Δικαιοσύνη.



Εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στον απόηχο της επίσκεψης Κοβέσι στην Ελλάδα, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στην ερώτηση «πόσο εμπιστεύεστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διαλεύκανση υποθέσεων διαφθοράς», συνολικά το 61% απαντά «πολύ» (18,4%) ή «αρκετά» (42,6%). Αντίθετα, το 37,5% λέει «λίγο» (26,2%) ή «καθόλου «37,5%»

Αναποφάσιστοι

Στην ερώτηση «Σε ποιο κόμμα αισθάνεστε πιο κοντά, το 40,2% των αναποφάσιστων απαντά «σε κανένα».