Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το εργασιακό νομοσχέδιο, που έχει προκαλέσει «τσουνάμι» αντιδράσεων, στοχεύει να μετατρέψει την αγορά εργασίας σε μια από τις πιο «ευέλικτες» της Ευρώπης.

Οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια και ξενοδοχεία στην Ελλάδα σύντομα μπορεί να εργάζονται περισσότερες ώρες την ημέρα, καθώς η χώρα γίνεται το πρώτο μέλος της ΕΕ που θεσπίζει την 13ωρη εργασία στον ιδιωτικό τομέα, σχολιάζει το Politico.

Το ελληνικό κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει σήμερα Τετάρτη το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, εν μέσω συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Παρά την αυξανόμενη αντίδραση από συνδικάτα και κόμματα της αντιπολίτευσης, το νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αναφέρει το δημοσίευμα.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2019, η Νέα Δημοκρατία έχει μετατρέψει την αγορά εργασίας στην Ελλάδα σε αυτό που χαρακτηρίζει ως μια από τις πιο «ευέλικτες» στην Ευρώπη. Από τον Ιούλιο του 2024, οι εργαζόμενοι βιομηχανία, λιανικό εμπόριο, γεωργία και τομείς υπηρεσιών μπορεί να κληθούν να εργαστούν με νέο εξαήμερο πρόγραμμα - με προσαύξηση 40% επί κανονικού μισθού τους, για την έκτη εργάσιμη ημέρα.

Η κίνηση αυτή - κόντρα στην τάση για μικρότερες εβδομάδες εργασίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες - κρίθηκε απαραίτητη λόγω της γήρανσης και της συρρίκνωσης του πληθυσμού της Ελλάδας και της μεγάλης έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Μαζικά στους δρόμους οι εργαζόμενοι

Το Politico αναφέρεται στη χθεσινή γενική απεργία - δεύτερη μέσα στον Οκτώβριο - με τους εργαζόμενους να απαιτούν την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου. Οι περισσότερες δημόσιες συγκοινωνίες και υπηρεσίες τέθηκαν «πάγωσαν» εν μέσω μαζικών διαμαρτυριών.

Το «ευέλικτο» ωράριο εργασίας στην πράξη σημαίνει «κατάργηση της οκτάωρης εργασίας, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται μέχρι 13 ώρες την ημέρα - για συνολικά 37,5 ημέρες τον χρόνο - με ανώτατο ετήσιο όριο υπερωριών τις 150 ώρες.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι υπερωρίες συνοδεύονται από τις νόμιμες προσαυξήσεις (συν 40%).

Όπως γράφει το Politico, η 13ωρη εργασία θα πρέπει να είναι εθελοντική και κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να υποχρεούται να εργάζεται υπερωρίες, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας. Ωστόσο, τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι οι εργοδότες έχουν το πάνω χέρι σε αυτήν τη διαπραγμάτευση, ιδίως σε μια χώρα που σχεδόν δεν έχει παράδοση σε επιθεωρήσεις στον χώρο εργασίας.

Το νομοσχέδιο εισαγάγει επίσης μια επιλογή για την κατάτμηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα από δύο μέρη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ευέλικτα εβδομαδιαία ωράρια, διήμερες συμβάσεις και fast track προσλήψεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, προκειμένου να καλυφθούν «επείγουσες ανάγκες» των επιχειρήσεων.

Η (πικρή) αλήθεια των αριθμών

Η οικονομία της Ελλάδας έχει ανακάμψει από τη δεκαετή οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε με την κρίση χρέους του 2009 και ακολούθησαν τρία προγράμματα διάσωσης που διήρκεσαν μέχρι το 2018, αναφέρει το Politico.

Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο κατά τη διάρκεια της κρίσης άγγιξε το εκπληκτικό 28%, έφθασε στο 8,1% τον Αύγουστο, ο τελευταίος μήνας για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος της ανεργίας στην ΕΕ ήταν στο 5,9%.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, δεν υπάρχει ακόμα σύγκλιση με την ΕΕ όσον αφορά άλλα δεδομένα: Οι μισθοί παραμένουν από τους χαμηλότερους στο ευρωπαϊκό μπλοκ, κάτι που σημαίνει ότι πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να εργάζονται σε δύο δουλειές για να καλύψουν το αυξανόμενο κόστος ζωής - ιδίως το κόστος της στέγασης. Η χώρα είναι προτελευταία στην ΕΕ όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, με σχεδόν τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες, σύμφωνα με έκθεση του 2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Ένας στους πέντε Έλληνες εργάζεται περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 2023 η Ελλάδα κατατάχθηκε πέμπτη παγκοσμίως όσον αφορά τις ετήσιες ώρες εργασίας, πίσω μόνο από την Κολομβία, το Μεξικό, την Κόστα Ρίκα και τη Χιλή.

Οι νέοι κανόνες εργασίας θα δώσουν «ώθηση στον ιδιωτικό τομέα»

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, υποστηρίζει σθεναρά το νομοσχέδιο, ισχυριζόμενη ότι «δίνει ώθηση στον ιδιωτικό τομέα» και «ενισχύει τους εργαζομένους».

«Η έκφραση "13ωρη εργασία" υπονοεί ότι όλοι θα εργαζόμαστε 13 ώρες κάθε μέρα, όλο τον χρόνο. Ισχύει αυτό; Μπορεί να γίνεται κάθε μέρα; Όχι, είναι η απάντηση. Μπορεί να συμβεί έως και 37 ημέρες το χρόνο ή τρεις ημέρες τον μήνα. Δεύτερον, απαιτείται τη συμφωνία του εργαζομένου», δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό.

Η κ. Κεραμέως έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ένας εργαζόμενος δεν θα μπορεί να απολυθεί επειδή δεν θα αποδεχτεί τους νέους όρους.

Ωστόσο, όσοι τάσσονται κατά του νομοσχεδίου, όπως o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επέκριναν την κυβέρνηση στο κοινοβούλιο την Τρίτη, κάνοντας λόγο για απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας και διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

«Μόνο που συζητάμε εδώ ένα τέτοιο νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή, είναι οπισθοδρομικό», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Με πληροφορίες από Politico