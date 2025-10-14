«Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου.»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καταγγέλλει τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης στο Γηροκομείο Αθηνών («Ελεήμων Εταιρία»), επισημαίνοντας ότι αφαιρεί τον έλεγχο από τον Δήμο και τον μεταφέρει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, χωρίς διαβούλευση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση αυτή ακυρώνει τον ουσιαστικό οικονομικό έλεγχο, ειδικά στις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, και θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων. Καλεί μάλιστα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάσουν την παρέμβαση, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση θα φέρει πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες.

Δούκας: «Η κυβέρνηση παίρνει το Γηροκομείο από τον Δήμο, θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει»

Όπως σημειώνει ο κ. Δούκας «Το Γηροκομείο Αθηνών έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στην φυλάκιση διοικήσεών του. Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η Κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για τη γνωστή και απαράδεκτη πολιτική της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την Αυτοδιοίκηση και τον Δήμο της Αθήνας. Η κίνηση αυτή -όπως ανερυθρίαστα ομολόγησε η αρμόδια Υπουργός στην Βουλή-αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου.»

«Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια»

«Η Κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας. Έχει αργήσει ο Δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κα Υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας. Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης. Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν. Η Κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου.»