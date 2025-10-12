Στους δρόμους για το νομοσχέδιο που θεσπίζει τη 13ωρη εργασία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΑ (Εργατικό Κέντρο Αθήνας), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στη συγκέντρωση στις 11 το πρωί, στην Πλατεία Συντάγματος.

Εκτός από τη συγκεκριμένη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθούν και άλλες πολλές σε ολόκληρη τη χώρα, όταν και θα συζητείται στη Βουλή το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο προχωρά στη θέσπιση της 13ωρης εργασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΑ (Εργατικό Κέντρο Αθήνας), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στη συγκέντρωση στις 11 το πρωί, στην Πλατεία Συντάγματος, αλλά και στις συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, όταν και θα συζητείται στη Βουλή το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο προχωρά στη θέσπιση της 13ωρης εργασίας.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση προχωρά ένα ακόμα βήμα στη μετατροπή της αγοράς εργασίας της χώρας σε ζούγκλα, κάτι το οποίο αποτελεί άλλωστε και διακηρυγμένο στόχο της.

Το νομοσχέδιο Κεραμέως φτωχοποιεί και χειροτερεύει περαιτέρω τη θέση των εργαζόμενων. Πρόκειται για τη συνέχεια, ουσιαστικά, του νόμου του Άδ. Γεωργιάδη, που πέρασε το 2023, με τον οποίο θεσπίστηκε το 13ωρο σε δύο εργοδότες.

Με το νομοσχέδιο Κεραμέως, το άθλιο αυτό καθεστώς θα μπορεί να επιβληθεί και από έναν εργοδότη. Στο πλαίσιο αυτό, οι ισχυρισμοί της υπουργού περί δήθεν δικαιώματος άρνησης των εργαζόμενων είναι τουλάχιστον φαιδροί, όταν όλοι και όλες γνωρίζουν και βιώνουν τη Δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης.

Οι άθλιες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν σταματούν στο 13ωρο. Τόσο οι ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του εργασιακού χρόνου όσο κι αυτές για την κατάτμηση των αδειών, όπως και η θέσπιση της διήμερης πρόσληψης, εντείνουν το καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Οι πολιτικές της ΝΔ επί έξι χρόνια επιβάλουν την φθηνή ελαστική εργασία χωρίς δικαιώματα, με κατάλυση των ΣΣΕ, συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και του επιπέδου ζωής τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει διατυπώσει σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις για τον κόσμο της εργασίας:

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της Νέας Δημοκρατίας

• 80% κάλυψη από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για το Δημόσιο

• Επέκταση κατά δυο μήνες του επιδόματος ανεργίας για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και στον επισιτισμό

• Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών

• Αποκατάσταση και ενίσχυση των ΣΣΕ.

Η μαζική παρουσία όλων των εργαζόμενων στις 14 Οκτωβρίου θα στείλει ηχηρό μήνυμα αντίστασης στα άθλια σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη».