Αναφέρθηκε στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, τονίζοντας πως «έπιασαν τόπο οι πιέσεις του κ. Βορίδη».

Με σχόλιο του ο Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σημειώνοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης αφού πρώτα παραδέχθηκε την ευθύνη του κ. Βορίδη, μετά τις απειλές του πρώην Υπουργού σήμερα προσπάθησε να τον παρουσιάσει αδικημένο και κατατρεγμένο».

Υποστήριξε ότι «έπιασαν τόπο οι πιέσεις του κ. Βορίδη» και τόνισε: «Πώς γίνεται, όμως, να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας; Ο κ. Βάρρας παρουσίασε τον κ.Βορίδη ως εντολοδόχο συμφερόντων. Η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος για αυτές τις καταγγελίες. Για πόσο ακομη θα παίζουν κρυφτό;».