Η Γάζα είναι το σημείο που αναμετράται το δίκαιο με το άδικο, επισήμανε κατά την έναρξη του Reclaim Festival- 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας Νέας Αριστεράς, ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης.

Η γενοκτονία της Γάζας είναι η πρώτη στην ιστορία που μεταδόθηκε σε live μετάδοση και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε», είπε από το Reclaim Festival- 2ο Φεστιβάλ της Νεολαίας Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Η γενοκτονική πολιτική του ακροδεξιού Νετανιάχου είναι σύμπτωμα της σιωπηρής αλλά κυνικής παραδοχής ότι το διεθνές δίκαιο έχει αντικατασταθεί από το δίκιο του ισχυρού. Αυτό που συνέβη στη Γάζα, είναι η ακραία εκδοχή της πολιτικής της Μαύρης Διεθνούς που σε παγκόσμια κλίμακα καταλύει, ακυρώνει, ισοπεδώνει την εποχή των δικαιωμάτων, των δημοκρατικών κατακτήσεων, του - έστω και ψευδεπίγραφου- σεβασμού στους κανόνες του παιχνιδιού» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ενώ αναφερόμενος στον Παλαιστίνιο Μουσταφά Μπαργούτι, επισήμανε ότι η παρουσία του στο φεστιβάλ «προσδίδει μια μοναδική διάσταση: να ακούσουμε έναν διανοούμενο, έναν αγωνιστή, έναν πολιτικό που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον στόχο για μια ελεύθερη, δημοκρατική και κυρίαρχη Παλαιστίνη».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική Δεξιά για τη συνενοχή τους, λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία» και αναφέρθηκε και στην «αναγόρευση του δόγματος της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ σε επίσημη θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Μιλώντας για το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης, επισήμανε πως δεν πρόκειται απλώς για ανθρωπιστική ευαισθησία, αλλά για «μια νέα πολιτικοποίηση. Είμαι περήφανος που συμβάλλαμε σε αυτό, με τελευταίο σταθμό τη συμμετοχή μας στο Global Sumud Flotilla. Είμαι περήφανος που η νεολαία μας ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης στην Ακρόπολη, που στη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, πήγαμε στο Προεδρικό Μέγαρο με έναν πρόσφυγα από τη Γάζα, που σηκώσαμε τις φωτογραφίες της γενοκτονίας στη Βουλή. Αυτά είναι τα σημάδια μιας Αριστεράς που δεν σιωπά».

{https://www.facebook.com/acharitsis/videos/1104881695092850?locale=el_GR}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά την ομιλία του ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι η Γάζα είναι «ο καθρέφτης της εποχής μας» και πως «η Αριστερά δεν μπορεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις. Δεν υπάρχει μετριοπάθεια όταν το ζητούμενο είναι η ελευθερία ενός λαού. Η Γάζα - ως το σημείο που αναμετριέται το δίκιο και το άδικο - μεταφέρθηκε σε όλον τον πλανήτη. Έγινε, γίνεται και θα γίνεται πεδίο σύγκρουσης και διαπάλης».

Θέτοντας το πολιτικό δίλημμα «αν αύριο θα έχουμε μια κυβέρνηση που χειροκροτεί τον Νετανιάχου ή μια κυβέρνηση που θα παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του δίκαιου αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, θα επιβάλλει κυρώσεις στο Ισραήλ και θα συντάσσεται αξιακά και χειροπιαστά με το αίτημα για δημοκρατία, ελευθερία και ανεξαρτησία» ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι η επιλογή είναι μία «να είμαστε με την Παλαιστίνη. Όπως πρέπει να είμαστε. Όπως και θα είμαστε».