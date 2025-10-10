Το 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας της Νέας Αριστεράς πραγματοποιείται στο Άλσος «Μπαρουτάδικο» στο Αιγάλεω.

Με σύνθημα «Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά!» και ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας (PNI), Μουσταφά Μπαργούτι,

ξεκινά την Παρασκευή το 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας της Νέας Αριστεράς- Reclaim Festival.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την παράνομη σύλληψη των μελών του Global Sumud Flotilla που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, αλλά και η συνέχιση της γενοκτονίας που συντελείται σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, επιτονίζουν τη σημασία του αγώνα για ελευθερία.

Μέχρι την τελική νίκη!» σημειώνει η Νεολαία της Νέας Αριστεράς.

Όπως εξηγεί «για τον λόγο αυτό, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Μουσταφά Μπαργούτι, Γενικού Γραμματέα της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας (PNI) στο 2ο Φεστιβάλ της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς ενώ θα παρέμβει και ο πρόεδρος τοου κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης. Με τον Μ. Μπαργούτι θα συζητήσουν ο δημοσιογράφος Στρατής Αγγελής και η καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική - Διευθύντρια ΚΕΑΜΕΠ, Βιβή Κεφαλά. Την εκδήλωση χαιρετίζουν οι:

-Πέτη Πέρκα, βουλεύτρια Νέας Αριστεράς, μέλος March to Gaza Greece & Global Sumud Flotilla

-Μέλη του March to Gaza Greece

-Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος

-Σωτήρης Λαπιέρης, BDS

Τη συζήτηση, που θα ξεκινήσει στις 19:30 συντονίζει η Μαρίζα Γιαννούλη, μέλος ΚΣ της Νεολαίας Νέας Αριστεράς.

Μετά το τέλος της ομιλίας θα ακολουθήσει συναυλία στις 21:30 με τους: Δημήτρη Μυστακίδη, BANDA ENTOPICA ενώ θα πραγματοποιηθεί και ρεμπέτικο/λαϊκό γλέντι με τους: Κατερίνα Γεωργακοπούλου, Χάρη Καφέτση, Ιάσονα Παππούλη, Χρήστο Τσινάλη, Φίλιππο Πουρπουτίδη.

