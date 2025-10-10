Η ενόχληση του Μάκη Βορίδη- Ο σημερινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης παραδέχθηκε ότι η οικογένειά του παίρνει επιδοτήσεις!

Η τραγωδία των Τεμπών το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και παλιότερα η υπόθεση των υποκλοπών μοιάζουν να έχουν ριζώσει στην κοινωνία. Γι’ αυτό κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να αφήσει τις συγκεκριμένες υποθέσεις πίσω πέφτει στο κενό.

Γιατί άραγε;

Διότι ακόμη και ο πιο καλοπροαίρετος ψηφοφόρος δυσκολεύεται να πιστέψει ότι τρεις στις τρεις υποθέσεις τελούσαν εν αγνοία του Μαξίμου.

Και επίσης η κοινή γνώμη τείνει να πιστέψει όσο περνάει ο καιρός και η μία αστοχία ή η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη ότι και η σημερινή κυβέρνηση έχει πέσει στην μαρμίτα του κομματικού και πελατειακού κράτους και της ανοχής σε φαινόμενα διαφθοράς. Ό,τι δηλαδή διαφήμιζε ότι την ξεχώριζε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Μαξίμου σε σύγχυση

Η μετωπική κόντρα Βορίδη- Βάρρα είναι ίσως το πιο τρανταχτό παράδειγμα του κυβερνητικού αδιεξόδου να πείσει ότι δεν είναι ελέφαντας.

Πόσο πιστευτό είναι το Μαξίμου να παίζει το ρόλο του «Πόντιου Πιλάτου» όταν ο σύμβουλος της κυβέρνησης Γρ. Βάρρας κατηγορεί ευθέως τον Μάκη Βορίδη για παράβαση καθήκοντος ενώ η ίδια η κυβέρνηση έχει, ήδη, αθωώσει τον πρώην υπουργό αγροτικής Ανάπτυξης;

Ή ο ένας έχει δίκιο ή ο άλλος. Ή ο Μ. Βορίδης είναι αθώος και ο Γρ. Βάρρας έπρεπε να είχε αποπεμφθεί από το Μαξίμου ή ο κ. Βάρρας έχει δίκιο και ο Μ. Βορίδης έπρεπε να έχει παραπεμφθεί σε προανακριτική. Πάντως και τα δύο μαζί δεν γίνονται.

Προφανώς λείπει κάποιο κομμάτι του παζλ.

Το παρασκήνιο

Διότι και η δήλωση Βάρρα ότι βρίσκεται στο Μαξίμου εδώ και χρόνια αλλά δεν ενημέρωσε για τα όσα κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ,σκοντάφτει στην κοινή λογική.

Στο παρασκήνιο το Μαξίμου προσπαθεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα με υποθέσεις. Επικαλείται τον οξύ και απρόβλεπτο χαρακτήρα του κ. Βάρρα εάν τον αποπέμψει και την κατακραυγή της κοινής γνώμης εφόσον ήταν από τους πρώτους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν αποκαλύψει το σκάνδαλο καταθέτοντας στην Ευρωπαική Εισαγγελία. Το ερώτημα παραμένει. Τι φοβάται η κυβέρνηση ότι μπορεί να πει ο κ. Βάρρας αν τον απομακρύνει από σύμβουλο;

Η ενόχληση του Μ. Βορίδη

Γεγονός είναι ότι η συγκεκριμένη στάση του Μαξίμου έχει ενοχλήσει τον Μάκη Βορίδη. Παρότι συνηθισμένος να δίνει μόνος του δύσκολες πολιτικές μάχες- δεν παύει να αισθάνεται ακάλυπτος από την κυβέρνηση. «Ρωτήστε το Μαξίμου γιατί κρατάει τον κ. Βάρρα» είπε φανερά ενοχλημένος ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη δείχνοντας ότι και η δική του ανοχή στις βαριές κατηγορίες Βάρρα έχει κάποια όρια.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην ίδια συνέντευξη φρόντισε να κάψει και διάφορα σενάρια σχετικά με πιθανή επανασύνδεση του με τον Αντώνη Σαμαρά εξαιτίας της δυσφορίας του λέγοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση καλύπτει επαρκώς όλη την δεξιά ατζέντα.

Ανεκδιήγητος αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

Την περιρρέουσα ατμόσφαιρα περί «γαλάζιας» διαφθοράς και αβάσταχτης προχειρότητας τροφοδοτούν διαρκώς νέες στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τα μέλη της εξεταστικής έμειναν με το στόμα ανοιχτό από την άνεση με την οποία ο σημερινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης παραδέχθηκε ότι η οικογένειά του παίρνει επιδοτήσεις. Και όχι μόνον. Παραδέχθηκε και ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων λόγω της θέσης που κατέχει στον οργανισμό και δεσμεύτηκε να παραιτηθεί όταν ψηφιστεί σχετική διάταξη διότι ακόμη υπάρχει κενό στον νόμο!! Επίσης με την ίδια άνεση ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι δουλεύει part time στον Οργανισμό αφού διατηρεί και μία εταιρία στη Θεσσαλονίκη και πηγαινοέρχεται..

Και να φανταστεί κανείς ότι ο κ. Καϊμακάμης διορίσθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Κ. Τσιάρα -ενώ είναι και μέλος της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων στη Ν.Δ. - για να βοηθήσει στην κάθαρση του αμαρτωλού Οργανισμού…