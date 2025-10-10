Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι δεν θα είναι σοβαρές οι απώλειες για το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο κοινωνικής βάσης από όποιες πολιτικές πρωτοβουλίες αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως, σίγουρα, η πίεση θα είναι μεγάλη στο επίπεδο της επικοινωνίας.

Μόνο 8 στους 100 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές δηλώνουν ότι μπορεί να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, πριν από την παραίτηση του Αλ. Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα. Και μόνο το γεγονός ότι επιχειρήθηκε να μετρηθεί, προκαταβολικά, ο αντίκτυπος ενδεχόμενης πολιτικής πρωτοβουλίας του πρώην πρωθυπουργού δείχνει την ανησυχία που, εύλογα, υπάρχει στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Γιατί παρόλο που το αντιΣΥΡΙΖΑ ρεύμα στη βάση του ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό και αυτό επηρεάζει τη στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, είναι βέβαιο ότι θα ασκηθεί μεγάλη επικοινωνιακή πίεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης, οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος, καλούνται σε κάθε δημόσια παρέμβασή τους να σχολιάσουν τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Η διάθεσή τους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό είναι επιθετική, με καταγγελίες για τυχοδιωκτισμό, και προσπάθεια να φανεί ότι δεν υπάρχει πολιτική-ιδεολογική συγγένεια του Αλ.Τσίπρα με τη σοσιαλδημοκρατία. Όμως, ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος και η σύγκριση μεταξύ Ν. Ανδρουλάκη και Αλ. Τσίπρα θα είναι συνεχής το επόμενο διάστημα.

Οι περισσότεροι στην Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα προσελκύσει δυνάμεις από το χώρο αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κ. Τσουκαλάς είπε χαρακτηριστικά: "Ως προς την παραίτηση του κ. Τσίπρα και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο κόμμα, αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι έχουν πει δημοσίως ως τώρα θα ήθελαν να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό είναι μόνο στελέχη της παράταξης από την οποία έφυγε. Είναι λοιπόν ένα εσωτερικό τους ζήτημα".

Άλλωστε, θέλουν να αντιμετωπίζουν τον Αλ. Τσίπρα σαν έναν ηγέτη που κρίθηκε για την άσκηση της διακυβέρνησης, σε αντίθεση με τον Ν. Ανδρουλάκη που δεν έχει ακόμη κριθεί. «Ο κ. Τσίπρας - τόνισε ο Κ. Τσουκαλάς - είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει κάθε δικαίωμα να εκτεθεί και να αξιολογηθεί. Έχει όμως αξιολογηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, με αντίπαλο μάλιστα τον σημερινό πρωθυπουργό. Ως εκ τούτου, είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες διείσδυσής του].

Από την Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι «στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ, ο κόσμος καταγράφει το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο, τρανταχτό παράδειγμα το ποσοστό 30% που συγκεντρώνει και εκείνο και η Νέα Δημοκρατία στο ερώτημα που αφορά στο ποιο κόμμα προτιμούν ως κορμό της επόμενης κυβέρνησης». Και συμπληρώνουν: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν χάσει ποτέ ως τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς δεν έχει υπάρξει κάλπη που να έχουν αναμετρηθεί ως κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή που χάνει όμως είναι η Νέα Δημοκρατία, που επί Νίκου Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ χάνει Υπουργούς, έχουν παραπεμφθεί πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη και καταγράφει χαμηλά ποσοστά. . Για να απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».