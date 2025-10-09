Δυστυχώς για τον Μητσοτάκη η αλήθεια είναι ότι η μέση τιμή του κόστους δανεισμού της Ελλάδας ήταν 3,4% ήδη από τον Απρίλιο του 2019 με κυβέρνηση... Τσίπρα.

Ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ είπε πως τον Σεπτέμβριο του 2015 το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου ξεπερνούσε το 9% και σήμερα, δέκα χρόνια μετά, βρίσκεται στο 3,4% εξαιτίας της πολιτικής του. Συγκεκριμένα είπε: Η Γαλλία, σήμερα, δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Αυτό τα λέει όλα. Πριν από δέκα χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με κάτω του 1% και η Ελλάδα δανειζόταν με 9%. Αυτό, θα έλεγα, είναι η καλύτερη απόδειξη της σημασίας της πολιτικής σταθερότητας σε αυτό το ευμετάβολο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Χθες στον ΣΕΒ μίλησε για «μια Ελλάδα που ήταν παρίας πριν από δέκα χρόνια, σήμερα δανείζεται από τις διεθνείς αγορές φθηνότερα από άλλες, ακόμα και πανίσχυρες, ευρωπαϊκές οικονομίες».

Δυστυχώς για τον Μητσοτάκη η αλήθεια είναι ότι η μέση τιμή του κόστους δανεισμού της Ελλάδας ήταν 3,4% ήδη από τον Απρίλιο του 2019 με κυβέρνηση... Τσίπρα. Δηλαδή 7 μήνες μετά αφού η χώρα είχε είχε βγει από τα μνημόνια και είχε ρυθμιστεί το χρέος μέχρι το 2032 και με τα ταμεία γεμάτα με 37 δισεκ. Ευρώ.

Επτά χρόνια μετά από την έξοδο από τα μνημόνια ο Κυρ.Μητσοτάκης πανηγυρίζει για κάτι που είχε πετύχει ήδη η κυβέρνηση Τσίπρα. Εκτός κι αν καυχιέται που δεν το χειροτέρεψε

