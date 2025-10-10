Αν και ο Πρόεδρος του κόμματος έχει ήδη προβεί σε σχετική τοποθέτηση λίγες ώρες μετά το βίντεο του πρώην Πρωθυπουργού, η τοποθέτηση αυτή δεν φαίνεται να τους βρίσκει όλους σύμφωνους.

Παρελθόν αποτελούν τα «ήρεμα νερά» εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών εσωκομματικών «στρατοπέδων», καθώς μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και τα συνεπακόλουθα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος, έχουν αναζωπυρωθεί οι εστίες εσωκομματικής έντασης. Οι διαφωνίες, βέβαια, δεν είναι ίδιες με το παρελθόν, καθώς μονοπωλεί - όπως είναι λογικό - την εσωκομματική συζήτηση η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Πλέον, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να καταγράφονται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τη στάση που πρέπει να κρατήσει το κόμμα απέναντι στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και στα ενδεχόμενα σενάρια για νέο πολιτικό φορέα. Αν και ο Πρόεδρος του κόμματος έχει ήδη προβεί σε σχετική τοποθέτηση λίγες ώρες μετά το βίντεο του πρώην Πρωθυπουργού, η τοποθέτηση αυτή δεν φαίνεται να τους βρίσκει όλους σύμφωνους.

Η πρώτη γραμμή αφορά όσους αναμένουν το «πράσινο φως» από τον Αλέξη Τσίπρα· με άλλα λόγια, εκείνους που περιμένουν το κάλεσμα του πρώην Πρωθυπουργού για να τον ακολουθήσουν στα νέα του σχέδια, όποια κι αν είναι αυτά. Στελέχη και βουλευτές αυτής της ομάδας έχουν ήδη τοποθετηθεί δημόσια, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι ενεργούν συντονισμένα. Δεδομένου ότι ο Αλέξης Τσίπρας, προς το παρόν, δεν έχει απευθύνει κάλεσμα προς στελέχη ή βουλευτές, όσοι δηλώνουν θετικοί σε ένα ενδεχόμενο «κόμμα Τσίπρα» εκφράζουν αποκλειστικά την προσωπική τους θέση και επιθυμία.

Στην ακριβώς απέναντι πλευρά βρίσκεται ο βουλευτής Χανίων, καθώς και ορισμένα ακόμη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, οι οποίοι αφενός δεν συμφωνούν με την αρχική αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου και αφετέρου διαφωνούν με τη στάση όσων βλέπουν θετικά την προοπτική ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η δυσαρέσκειά τους εκφράστηκε και μέσα από το αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας. Στελέχη αυτής της ομάδας δηλώνουν την έντονη δυσφορία τους για τους συντρόφους που εμφανίζονται έτοιμοι να μετακινηθούν σε άλλο κόμμα, ενώ παραμένουν εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, καταλογίζουν ευθύνες στον Σωκράτη Φάμελλο για την κατάσταση αυτή, ζητώντας πιο σκληρή στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Τέλος, η τρίτη ομάδα φαίνεται να αποτελείται από όσους στηρίζουν θεσμικά την κεντρική γραμμή του κόμματος, όπως αυτή εκφράστηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο. Σε αυτήν ανήκουν κορυφαία στελέχη πρώτης γραμμής και βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι –αν και δεν απορρίπτουν το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα– τηρούν στάση αναμονής. Ξεκαθαρίζουν, επιπλέον, ότι ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί πολιτικός αντίπαλος, ενώ όλοι συμφωνούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποτελέσει τον κορμό για τη συνολική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Παρά τις διαφορές που καταγράφονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κοινό στοιχείο φαίνεται να ενώνει όλες τις πλευρές: η αναγνώριση της πολιτικής βαρύτητας και της επιρροής του Αλέξη Τσίπρα. Είτε μέσα από την αναμονή για τις επόμενες κινήσεις του, είτε μέσα από τη διάθεση κριτικής και προβληματισμού, ο πρώην Πρωθυπουργός εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Με εξαίρεση ορισμένα στελέχη και βουλευτές που διαφωνούν με τις κινήσεις και τα σενάρια που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα, οι υπόλοιποι συμφωνούν ότι ο πρώην Πρόεδρος διαθέτει ενεργό πολιτικό κεφάλαιο, ενώ, παράλληλα, όλοι θέτουν επί τάπητος το ερώτημα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης στο μέλλον.