«Να βάλουμε στην πραγματική του υπόσταση το θέμα της ευθύνης του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε η νυν διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την κατάθεση της Αθανασίας Ρέππα, νυν διευθύντρια τεχνικών ελέγχων και αποσπασμένη από την ειδική υπηρεσία συντονισμού του ταμείου ανάκαμψης, έκλεισε τις εργασίας για σήμερα η εξεταστική επιτροπή. Αν και η ίδια εργάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2001, κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή πως δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο στον Οργανισμό. «Όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές και απάτη», είπε.

«Δεν είναι δόκιμος ο όρος σκάνδαλο, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται και άλλες βάσεις δεδομένων. Να βάλουμε στην πραγματική του υπόσταση το θέμα της ευθύνης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μάρτυρας, η οποία πλέον σήμερα έχει αποσπαστεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστήριξε πως δεν είχαν υποπέσει στην αντίληψη της κυκλώματα ανομίας εντός του Οργανισμού, επιμένοντας στην άποψη της πως «παντού υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Μένει να αποδειχθεί τι από όλα αυτά είναι αλήθεια», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η κ. Ρέππα που ελέγχεται από την Δικαιοσύνη γιατί δεν διαβίβασε μαζί με τον Δημήτρη Μελλά τον φάκελο της Παρασκευής Τυχεροπούλου, απέρριψε τις αιτιάσεις Βάρρα ότι επιχείρησε να ανακόψει ελέγχους, αφήνοντας αιχμές εναντίον του για το πως χειρίστηκε την κατανομή βοσκοτόπων.

«Δεν προσπάθησα να αλλάξω την εντολή ελέγχου. Δεν είχα καμία επαφή με ελεγκτές. Δεν είχα καμία εμπλοκή, δεν είχα καν πρόσβαση στους φακέλους των ελέγχων», τόνισε ενώ σε άλλο σημείο της κατάθεσης της επσιήμανε πως «δεν αισθάνθηκα καμία πίεση. Δεν αισθάνθηκα να μου δίνεται αντίθετη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο οδηγία από κάποιον».

«Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα;»

«Η κ. Ρέππα εμφανίστηκε να τα βρίσκει όλα καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια αν ήταν όλα καλά που οφείλεται το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα; Γιατί οι αγρότες έχουν ξεχάσει τις επιδοτήσεις και κινδυνεύουν πλέον να τις χάσουν από την Κυβέρνηση της ΝΔ;», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την κατάθεση της Αθανασίας Ρέππα. Ταυτόχρονα συμπληρώνουν πως «οι απαντήσεις της ανέδειξαν αντιφάσεις και υπηρεσιακές αστοχίες που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού συγκάλυψης και παρανομίας».

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, λένε πως «”δεν υπάρχει σκάνδαλο” και παράνομες επιδοτήσεις, για την υπεύθυνη ελέγχων επιδοτήσεων, κ. Ρέππα», ενώ σχολίαζαν χαρακτηριστικά πως «τελικά, από τις μέχρις στιγμής καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, προκύπτει ότι το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε και ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι μια απλή “φαντασίωση” αυτής, χωρίς ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς και με Διοικήσεις επικαλούμενες άγνοια ή ανεπαρκή ενημέρωση, εάν και όταν ασχολούνταν με τα καθήκοντά τους».