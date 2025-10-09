Ο Νίκος Δένδιας θα είναι κεντρικός ομιλητής στην έναρξη του 9ου Ελληνο-Βρετανικού Συμποσίου στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Jesus College), με θέμα: «Greece and the United Kingdom – partners in an age of uncertainty».

Στη Βρετανία θα μεταβεί το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο Νίκος Δένδιας θα παραστεί σε ενημέρωση στο Κέντρο Ναυτιλιακών Συναλλαγών και Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), σχετικά με τον ρόλο του Κέντρου στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και την υποστήριξη εμπορικών πλοίων σε περιοχές υψηλού κινδύνου ενώ αναμένεται να επισκεφθεί το Imperial War Museum στο Duxford, καθώς και το Εθνικό Μουσείο του Βασιλικού Ναυτικού στο Portsmouth, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ελληνικού Πολεμικού Μουσείου με τα βρετανικά Πολεμικά Μουσεία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να επισκεφθεί και το Μνημειακό Τείχος της Νορμανδίας στο Portsmouth, όπου θα καταθέσει στεφάνι και θα παραστεί σε τελετή στην οποία θα τιμηθεί η μνήμη των Ελλήνων Ναυτικών, που συμμετείχαν στην απόβαση.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο Νίκος Δένδιας θα έχει συναντήσεις με ακαδημαϊκούς φορείς και εκπροσώπους νεοφυών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Καινοτομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πεδίο της Ασφάλειας και της Άμυνας.