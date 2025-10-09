Στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» νοσηλεύτηκε η πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ.

Στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» νοσηλεύτηκε πριν από μερικές ημέρες η πρώην γενική γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα. Μετά το εξιτήριο που έλαβε, η 79χρονη Αλέκα Παπαρήγα έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στο προσωπικό του νοσοκομείου στο οποίο αναφέρει τα εξής:

«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου “Αγία Όλγα”, για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία»