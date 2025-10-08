Ο Π. Τζαβέλλας δήλωσε ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του η ύπαρξη κυκλωμάτων παράνομων επιδοτήσεων.

«Ουδέποτε υπήρξε παρέμβαση ή πίεση από υπουργό για διευκολύνσεις ή αποδέσμευση ΑΦΜ στα τρία χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019 -2022, Πέτρος Τζαβέλλας.

Παράλληλα, υποστήριξε πως δεν υπήρξε στημένη διαδικασία για τα πληροφοριακά συστήματα, ενώ τόνισε πως «ήταν καρκίνωμα το ότι δεν είχαμε τόσα χρόνια Κτηματολόγιο».

Αν και ο ίδιος υπήρξε υπεύθυνος για τους τεχνικούς ελέγχους, απάντησε πως δεν υπέπεσε στην αντίληψή του η ύπαρξη κυκλωμάτων παράνομων επιδοτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στη δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως.

Επιλεκτική αμνησία - Καμία απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα

Οι απαντήσεις πως δεν ήξερε, δεν άκουσε για παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Πηγές του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για «επιλεκτική αμνησία», λέγοντας ότι ο μάρτυρας «απέδειξε ότι η σιωπή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όσων εμπλέκονται», καθώς «δεν απάντησε σε τίποτα».

«Ο κ. Τζαβέλλας ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε, επέλεγε να μην απαντήσει. Φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές, αλλά και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε. Η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων. Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του», αναφέρουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, καταλογίζουν στον Πέτρο Τζαβέλλα πως «δεν θυμόταν» τη συμμετοχή του στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, τις καθυστερήσεις στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, ούτε την παραίτηση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων, κας Ρέππα, σε μια περίοδο που η υπηρεσία έδινε μάχη για τη διαφάνεια στους ελέγχους.

«Γαλάζιοι διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη»

«Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο "δεν γνωρίζω - δεν θυμάμαι", συνεχίζεται», σημειώνουν από την πλευρά τους πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, «δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων και πελατειακών σχέσεων των Διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με διάφορους κυβερνητικούς και γαλάζιους κομματικούς παράγοντες. Παράλληλα, επικαλούνται… απώλεια μνήμης όταν ερωτώνται για συγκεκριμένα περιστατικά».

Ταυτόχρονα αναφέρουν πως ο κ. Τζαβέλλας «δήλωσε άγνοια σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, για την «παντοδυναμία» του τεχνικού συμβούλου, από την «επιλογή» των διοικήσεων μέχρι τις διαγωνιστικές διαδικασίες», ενώ «παριστάνει πώς έχει ξεχάσει ότι τον Ιούλιο του 2020 συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέμα την παραπομπή του υπαλλήλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, κας. Καλλιούρη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για email που απέστειλε σε άλλους εργαζομένους του Οργανισμού, με αφορμή παράνομες πρακτικές στην Κρήτη».