Τα επόμενα βήματα της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας στον τομέα της ναυτιλίας περιέγραψε σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, ο Βασίλης Kικίλιας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε στα πεδία συνεργασίας με τις ΗΠΑ, που είναι η ναυτιλία, τα ναυπηγεία, τα λιμάνια και η μεταφορά ενέργειας. Όπως ο ίδιος σημειώνει από την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, όπου βρέθηκε από τις 17 ως τις 23 Σεπτεμβρίου το «κυρίαρχο μήνυμα, όπως εγώ το εισέπραξα, είναι απλό: Η Ελλάδα, ως πολύ ισχυρή χώρα στην ποντοπόρο ναυτιλία και κομβική χώρα στον ενεργειακό χάρτη 3 ηπείρων - Ασίας - Αφρικής - Ευρώπης -, έχει πρακτικά, όχι θεωρητικά, σημαντικό ρόλο για τις ΗΠΑ. Τα ελληνόκτητα πλοία αποτελούν το 20% του παγκόσμιου στόλου, το 60% του ευρωπαϊκού στόλου. Αν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά θαλάσσης και το 25% της χωρητικότητας LNG πλοίων είναι ελληνικό, καταλαβαίνετε το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας».

Ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ μελετούν από κοινού «ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πλαίσιο που θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες».

«Είμαστε ένας μεγάλος κόμβος εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου, εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG. Αυτό μας μας καθιστά έναν πολύ ισχυρό “παίκτη” και η συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ είναι στις βασικές επιδιώξεις μας προς όφελος και των δύο λαών» είπε μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής.

Στο ερώτημα πώς η ελληνική ναυτιλία μπορεί να εκμεταλλευτεί και να αποκομίσει οφέλη από τον στόχο των ΗΠΑ για την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου με αμερικανικό LNG, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι όπως δήλωσε και ο Αμερικανός υπουργό Εσωτερικών, μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, όπου είχε σειρά συναντήσεων, «τα ναυπηγεία, η ναυτιλία και η ενέργεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στις προτεραιότητες των ΗΠΑ. Η χώρα μας έχει ήδη αναπτύξει υποδομές, όπως ο χώρος αποθήκευσης στη Ρεβυθούσα, o τερματικός σταθμός LNG και οι αγωγοί στην Αλεξανδρούπολη. Οι υποδομές αυτές, σε συνδυασμό με τις τεράστιες δυνατότητες, την ποιότητα και αξιοπιστία του εμπορικού μας στόλου (δεξαμενόπλοια, LNG carriers κ.λπ.), δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας στα επίπεδα της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης, της ανάπτυξης μεταφοράς ενέργειας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας».

Μεταξύ άλλων ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε πως «η θάλασσα, τα λιμάνια και οι υποδομές μας μπορούν να προσφέρουν σημαντικά γεωστρατηγικά, αναπτυξιακά και οικονομικά πλεονεκτήματα. Έτσι, η χώρα μας καθίσταται ενεργειακός και εμπορικός κόμβος, με τη στρατηγική γεωγραφική της θέση και την πολιτική σταθερότητα να προσφέρουν επιπλέον επενδυτικά οφέλη. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον με πολέμους, εμφύλιες συρράξεις και μια γενική αβεβαιότητα, η Ελλάδα είναι σταθερός και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ και αυτή την πολιτική θα κεφαλαιοποιήσουμε».

