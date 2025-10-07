«Δεν είμαστε αντίπαλα στρατόπεδα. Περιμένετε να δούμε τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, πώς θα τοποθετηθεί, τι πρωτοβουλίες θα πάρει και αν θα πάρει», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν χωρεί αμφιβολία πως είναι μία απόφαση η οποία αλλάζει τα δεδομένα. Κι αυτό γιατί ο Αλέξης Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια είχε μία καθοριστική συμμετοχή και συνεισφορά, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κόμμα πλειοψηφικό, κόμμα κυβερνητικό», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής.

«Διαβάζω με προσοχή κάθε λέξη και στις δύο ανακοινώσεις, και του Αλ. Τσίπρα και του Σ. Φάμελλου, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κάθε λέξη μετράει. Και δεν είναι τυχαίο που και οι δύο έχουν την ταυτόσημη διατύπωση "δεν θα είμαστε αντίπαλοι". Το λέω αυτό γιατί ο χώρος μας έχει υποφέρει πάρα πολλά από τις διασπάσεις κι από τον κατακερματισμό και παρά το γεγονός ότι οι πορείες μπορεί να μην είναι ταυτόσημες, εκτιμώ ότι μπορούν σε κάθε περίπτωση να είναι παράλληλες, να μην είναι αντιπαραθετικές και συγκρουσιακές.

»Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ είπαμε, και στο συνέδριο μας και προχθές στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ότι θέλουμε να παίξουμε έναν θετικό και καταλυτικό ρόλο για να υπάρξει ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, συνέργειες. Πολλά μπορεί να πει οποιοσδήποτε για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά κανένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει το ότι έναν χρόνο τώρα δεν ήμασταν μέσα σε όλες τις ενωτικές πρωτοβουλίες που πάρθηκαν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Έτσι θα συνεχίσουμε και από αύριο το πρωί και ευελπιστούμε ότι μπορούμε να παίξουμε έναν θετικό ρυθμιστικό και καταλυτικό ρόλο στον κοινό στόχο.

»Διαβάζω με μεγάλη προσοχή τις δύο ανακοινώσεις, και του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αλλά και του πρώην προέδρου, του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα, που λένε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλο πολιτικό ρεύμα», πρόσθεσε, μιλώντας στο Action24.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η παραίτηση του Αλ. Τσίπρα θα έχει δημοσκοπικές επιπτώσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόνισε: «Προφανώς οι δημοσκοπικές μετρήσεις μπαίνουν σε νέα στάθμιση. Ο χώρος συνολικά βρίσκεται σε μεταβατική διαδικασία. Το σημαντικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με μεγάλη προσπάθεια, και του Σωκράτη Φάμελλου και άλλων, ανέκτησε πολιτικό κεφάλαιο και πολιτικές πρωτοβουλίες στον ένα χρόνο, ώστε να μπορεί κάποιος να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει θετικό πολιτικό ρόλο για την ανασύνθεση του χώρου, ότι δεν είναι ένα κόμμα τοξικό και επιθετικό προς τα υπόλοιπα κόμματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Όμως ο στόχος δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αλλά αν μπορεί να διαμορφωθεί ένα μπλοκ πλειοψηφικό για να μπορέσει να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις δημοσκοπικές μας επιδόσεις, γι' αυτό λέμε στις άλλες δυνάμεις "ελάτε να συνεργαστούμε". Γι' αυτό λέμε ότι θα ξεκινήσουμε ένα φόρουμ και προγραμματικό διάλογο, όπου όλοι μπορούν να συμβάλουν. Γι' αυτό βλέπουμε τον εχθρό και τον αντίπαλο εκτός των τειχών: Στη Νέα Δημοκρατία, στις συντηρητικές πολιτικές».

Απαντώντας στο ερώτημα «αν θα ενταθούν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι προσπάθειες για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, προκειμένου να φανεί ότι κάτι γίνεται. Γιατί ίσως αυτό είναι ο μοναδικός λόγος για να μην προχωρήσει ο κ. Τσίπρας σε κόμμα», είπε: «Δεν είμαστε αντίπαλοι. Και με αυτή την έννοια δεν πρέπει να είναι, και δεν είναι, η λογική του πώς θα μπλοκάρει ο ένας τον άλλον. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος στο Δήμο της Αθήνας υποστήριξε και συνεργάστηκε με τον Χάρη Δούκα για να μπορέσει να βρεθεί ο κ. Μπακογιάννης στη δεύτερη θέση. Όταν η δική μου παράταξη η Ανοιχτή Πόλη βρέθηκε τρίτη με 13,5% στήριξα χωρίς δεύτερη σκέψη την παράταξη του Χάρη Δούκα, και καλά έκανα ,που είχε πάρει 14%. Και στον δεύτερο γύρο, επειδή τον στήριξαν οι Αθηναίοι, ο Χάρης Δούκας έφτασε στο 55%. Αυτό στέλνει ένα μήνυμα. Ποιος το έχει καταλάβει σήμερα αυτό το μήνυμα στο πολιτικό σύστημα; Ποιος το έχει αποκωδικοποιήσει;

»Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το κόμμα που ήταν μέσα σε όλες τις συνθετικές πρωτοβουλίες. Δεν υπήρξε ούτε μία πρωτοβουλία είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τη Νέα Αριστερά, ακόμα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα στην περίπτωση της γενοκτονίας και τη σφαγής στη Γάζα, που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μην ανταποκρίθηκε θετικά. Από κει και πέρα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, να εμβαθύνει κι ο καθένας να ρίξει το πολιτικό του μέγεθος και το ιστορικό του βάρος. Αλλά δεν θα πάμε σε συγκρουσιακές καταστάσεις στο εσωτερικό της προοδευτικής παράταξης. Γιατί αν αρχίσουμε να συγκρουόμαστε στο εσωτερικό, ο μόνος ευνοημένος απ' αυτή την κατάσταση θα είναι ο κ. Μητσοτάκης.

»Ο στόχος μας είναι να πάμε στην υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, στην ενότητα. Ο Σ. Φάμελλος είπε ήδη από τον Γενάρη για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που ο Τσίπρας τον έκανε μεγάλο, είναι το κόμμα που έχει στο DNA του την ανασύνθεση, την ενότητα και τη σύνθεση. Οι διασπάσεις που συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, έφεραν πολύ μεγαλύτερη πολιτική και δημοσκοπική καχεξία για όλους».

Για τη διαδικασία διαλόγου και συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο, τόνισε: «Είμαι σε ένα κόμμα το οποίο έγινε μεγάλο ως το κόμμα της κυβερνώσας Αριστεράς. Και από την ώρα που έχασε δυνάμεις, εκλογικά και κοινωνικά, δεν απεμπόλησε ποτέ το στόχο να συγκροτήσει ευρύτερη συμμαχία, ή να είναι κομμάτι μιας τέτοιας συμμαχίας, ώστε η παράταξή μας να είναι κυβερνώσα και πλειοψηφική ξανά. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να ανοίξει ένας διάλογος στον χώρο, με πρόσωπα, με συλλογικότητες, με την κοινωνία, ώστε να μπορέσει το ρεύμα μας να παίξει θετικό πλειοψηφικό ρόλο. Εμείς αυτό θέλουμε να το βοηθήσουμε,με την ηγεσία που έχουμε σήμερα και με τη συνεδριακή απόφαση που έχουμε σήμερα και με την ανακοίνωση του προέδρου που έχουμε σήμερα, που λέει ότι δεν θα είμαστε αντίπαλοι με τον Αλ. Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, δεν διαβλέπω σύγκρουση πολιτική και μετωπική του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την ηγεσία του, με τον Αλέξη Τσίπρα».

Απαντώντας στο ερώτημα αν θα φύγουν βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογράμμισε: «Δεν είμαστε αντίπαλα στρατόπεδα. Περιμένετε να δούμε τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, πώς θα τοποθετηθεί, τι πρωτοβουλίες θα πάρει και αν θα πάρει. Σήμερα, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μία σημαντική πρωτοβουλία για κοινή πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να μην έρθει στη Βουλή το απαράδεκτο νομοσχέδιο για το 13ωρο. Αυτό δεν μας ενώνει όλους μαζί; Είμαι σίγουρος ότι ενώνει και τον Τσίπρα. Χρειάζεται ανοικτό πνεύμα, ανοικτή καρδιά, ανοιχτοί ορίζοντες και ανοιχτή στρατηγική, δηλαδή αυτό που είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά μπορεί να ατόνισε τα τελευταία χρόνια, για να μπορέσουν να γίνουν βήματα θετικά από όλους μας σε αυτή την κατεύθυνση».

Για το ενδεχόμενο σχηματισμού μιας «ομπρέλας» με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, είπε: «Καταρχήν αυτό το ερώτημα νομίζω δεν απευθύνεται σε εμένα. Απευθύνεται αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει μιλήσει μέχρι και για κοινό ψηφοδέλτιο. Η κατεύθυνση είναι αυτή της ενότητας και της ανασύνθεσης. Εμείς έχουμε τη λογική της ενότητας, των συγκλίσεων, της μη αντιπαράθεσης, της μη πολεμικής στρατηγικής στο εσωτερικό του προοδευτικού χώρου και της σύγκλισης των παράλληλων γραμμών. Αυτό μπορεί να συμβεί την επόμενη περίοδο με διάλογο, με ψυχραιμία, και κυρίως με ωριμότητα και με πλειοψηφική στρατηγική.

Για την αποδοχή της βουλευτικής έδρας από τον Θ. Δρίτσα και για το ερώτημα αν μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να βρεθούν πιο κοντά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέα Αριστερά, επεσήμανε: «Το μέγεθος της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα επισκιάζει οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 25 ή 26 βουλευτές. Έχω υποστηρίξει δημόσια και αποφασιστικά, και με συγκεκριμένη πολιτική θέση σε μείζονα ζητήματα, ότι με τη Νέα Αριστερά, εφόσον εξέλιπε το ζήτημα Κασσελάκη, έπρεπε ήδη να είχαμε συναντηθεί σε μια κοινοβουλευτική ομάδα.

»Πρέπει να δημιουργηθούν διαδικασίες συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο. Άρα: κοινή ομάδα με τη Νέα Αριστερά. Κοινό τραπέζι διαλόγου με τον κ. Κοτζιά. Κοινές πρωτοβουλίες στην Αυτοδιοίκηση με τους αυτοδιοικητικούς του ΠΑΣΟΚ. Κοινές διεκδικήσεις και κοινούς αγώνες για τα δίκαια αιτήματα του Πάνου Ρούτσι - που δικαιώθηκαν με μια νίκη που τη στήριξε η κοινωνία. Κοινές πρωτοβουλίες, όπως πήραμε σωστά και ωραία την πρωτοβουλία για Προκαταρκτική Επιτροπή με τη Νέα Αριστερά το καλοκαίρι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbhn5j5sdj5?integrationId=40599y14juihe6ly}