«Εμείς θέλουμε πολιτική αλλαγή με αξιοπιστία» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Βολές» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και με αφορμή την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ΕΡΤ και στην εκπομπή PressTalk με τον Απόστολο Μαγγηριάδης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Από την πρώτη στιγμή που παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε, με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο, τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο μακριά από το κόμμα του. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του, το ΠΑΣΟΚ έχει μόνο ένα στόχο να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη ΝΔ, αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ουτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες».

Και συνέχισε: «Η κεντροαριστερά χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας. Ένα πολιτικό σχέδιο με ισχυρούς θεσμούς. Θέλουμε μια πολιτική αλλαγή με αξιοπιστία».

