Πώς παίζει η ηλεκτρονική έκδοση της «Αυγής» την είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρωτοσέλιδο της ηλεκτρονικής έκδοσης της «Αυγής» και ο τρόπος παρουσίασης της είδησης για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ενόσω ακόμα η Κουμουνδούρου τελεί σε αμηχανία.

Πρώτο θέμα η πρωτοβουλία Φάμελλου για κοινό βηματισμό της αντιπολίτευσης για την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου, δεύτερο το αίτημα του Πάνου Ρούτσι που έγινε δεκτό για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του και τρίτο θέμα οι... «αντιδράσεις στον αριστερό προοδευτικό χώρο μετά την παραίτηση Τσίπρα».

Όχι η είδηση της παραίτησης. Όχι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά οι «αντιδράσεις». Μέσα στο θέμα φιλοξενούνται οι τοποθετήσεις επί του θέματος από τους Τρύφωνα Αλεξιάδη, Παύλο Πολάκη, του γραμματέα Στέργιου Καλπάκη, του Αλέξη Χαρίτση, της Νάντιας Γιαννακοπούλου κ.α.

Έχει και αυτό τη σημασία του.

Β. Σκ