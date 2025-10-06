Χρειαζόμαστε πλήρη διαφάνεια, είναι πάρα πολύ απλό, τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο, είπε ο Στέφανος Κασσελάκης από το Σύνταγμα.

Για πλήρη διαφάνεια στο ζήτημα των Τεμπών και το αίτημα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι έκανε λόγο από το Σύνταγμα όπου βρέθηκε ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Περιμένουμε εξελίξεις για την τοξικολογική εξέταση. Αυτό που επιθυμούν οι γονείς είναι διαφάνεια σε όλα, και τη βιοχημική εξέταση και τοξικολογική και τεστ DNA» δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης και κάλεσε τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει θέση.

«Χρειαζόμαστε πλήρη διαφάνεια, είναι πάρα πολύ απλό, τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο, και για άλλη μια φορά καλώ τον πρωθυπουργό να πάρει θέση: εάν συμφωνεί ότι ο πατέρας και η μητέρα έχουν δικαίωμα να μάθουν από τι πέθανε το παιδί τους» πρόσθεσε.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1315940886167827&ref=sharing&_rdc=1&_rdr}