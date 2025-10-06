Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αντιδράσεις κορυφαίων βουλευτών και στελεχών πρώτης γραμμής.

Μεγάλη είναι η αναταραχή που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Κουμουνδούρου μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αντιδράσεις κορυφαίων βουλευτών και στελεχών πρώτης γραμμής που προμηνύουν το ξέσπασμα μιας νέας μεγάλης κρίσης.

Παρότι προηγήθηκε τηλεφώνημα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Σωκράτη Φάμελλου πριν προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις ο πρώην Πρωθυπουργός, η είδηση έσκασε σαν «βόμβα» στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, πέρα από την αναταραχή φαίνεται ότι επικρατεί και ένα «μούδιασμα» στην ηγεσία του κόμματος καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμα «ζυγίζουν» το ενδεχόμενο να ακολουθήσει απάντηση από τον Σωκράτη Φάμελλο, ενώ φαίνεται ότι δεν έχουν καταλήξει και στο μήκος κύματος που θα κινηθεί αν τελικά πραγματοποιηθεί.

Μέχρι στιγμής, η πρώτη επίσημη αντίδραση ήρθε από τον Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιο Καλπάκη, όπου η είδησης της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα τον βρήκε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής. Ο Γραμματέας του κόμματος απέκλεισε κατηγορηματικά ως ενδεχόμενο την οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, και έδωσε έμφαση στην ανάγκη συνθέσεων και συνεργασιών. «Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω εντάσεις και συγκρούσεις στην Αριστερά. Χρειαζόμαστε προσπάθειες για συνεργασία, συνθέσεις ώστε να υπάρξει υπέρβαση του σημερινού κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου γιατί το ζητούμενο είναι για όλους η ήττα της κυβέρνησης» ήταν η πρώτη αντίδρασή του.

Σε ότι αφορά επιμέρους αντιδράσεις βουλευτών και στελεχών, μέχρι στιγμής τα «χαρτιά» τους έχουν ανοίξει ο Γιώργος Καραμέρος, ο Παύλος Πολάκης και Χρήστος Γιαννούλης.

Προωθητική ήταν και η πρώτη αντίδραση του βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε ότι: «το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες»χρησιμοποιώντας μάλιστα την ίδια φράση που χρησιμοποίησε και ο Αλέξη Τσίπρας στην ανακοίνωση της παραίτησής του. Επιπλέον, ο κ. Καραμέρος χαρακτήρισε και ως πράξη υπέρβασης την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα: «Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη ο οποίος ευχήθηκε στον πρώην Πρωθυπουργό «Καλές θάλασσες»με αφορμή τη φράση του πρώην πρωθυπουργού ότι «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες». Μάλιστα ο βουλευτής Χανίων έστειλε και το πρώτο μήνυμα - «καρφί» λέγοντας ότι το «καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία».

Τέλος επιφυλακτικός φάνηκε ο Χρήστος Γιαννούλης για τις μελλοντικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και αρκέστηκε στο να εκφράσει τη βεβαιότητα ότι: «θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ». «Είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον - αυτό είναι σαφές - παραιτούμενος και παραμένοντας στην πολιτική δίνει κι ένα στίγμα των διαθέσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω καλές ή κακές, αλλά σαφώς θα υπάρχουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την απόφαση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο «χορός των αντιδράσεων» μόλις ξεκίνησε και όλα δείχνουν ότι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα θα προκαλέσει μπαράζ εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ.