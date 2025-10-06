Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την παραίτηση Τσίπρα «αδιάφορη κοινοβουλευτικά».

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν τον δικό μας πολιτικό χώρο», σχολίασε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής.

Αναφέρθηκε σε παλαιότερη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού - τον Ιούνιο του 2015, σε φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη - και σχολίασε: «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για θάλασσες ψάχναμε όλοι για σωσίβιο: κλειστές τράπεζες, δημοψήφισμα και η χώρα μας χρεώθηκε δισεκατομμύρια...»

Χαρακτήρισε την παραίτηση Τσίπρα «αδιάφορη κοινοβουλευτικά», καθώς, όπως είπε, «δύο χρόνια δεν έκανε ούτε μία παρέμβαση στη Βουλή».