«Στη Δημοκρατία η διάκριση των εξουσιών είναι ουσιώδης», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, σε ανθρώπινο επίπεδο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι από τη Νέα Δημοκρατία «δεν θα δείτε υποδείξεις ή παραγγελίες στη Δικαιοσύνη.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν είναι όλα τα κόμματα ίδια» και πρόσθεσε: «Εγώ ανήκω στη ΝΔ και έχουμε μάθει ότι όταν εκπροσωπούμε μια εξουσία, όσο κι αν ένα ζήτημα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, ποτέ να μην μπαίνουμε στον πειρασμό να παρεμβαίνουμε στη δικαστική εξουσία».

Χαρακτήρισε «ιερό» τον αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ωστόσο, όπως είπε, «ιερή είναι και η προάσπιση της διάκρισης των εξουσιών».

«Δεν πρόκειται να φύγουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή για να γίνουμε αρεστοί», σχολίασε.

Σχετικά με το αίτημα Ρούτσι, είπε πως «το τι θα αποφασιστεί, θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη. Την αφήνουμε να δώσει τις δικές της απαντήσεις».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Δένδια, Μαρκόπουλου για το θέμα, είπε: «Όλοι μας στεκόμαστε σε ανθρώπινο επίπεδο δίπλα του και από κει και πέρα δεν διανοούμαστε να ζητήσουμε από τη Δικαιοσύνη να πάρει την α' και τη β' απόφαση».

Σχολίασε μάλιστα ότι κανείς βουλευτής της ΝΔ δεν ζήτησε την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, κάτι που «κ. Δένδιας το ξεκαθάρισε στη Βουλή».

Μάλιστα, τόνισε ότι κάποιοι έσπευσαν να στήσουν ένα «σκηνικό διαφορετικών απόψεων» στη ΝΔ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει.