Από μια αφίσα εποχής στην οποία εικονίζεται ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής συνοδεύεται η ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για τα γενέθλια της ΝΔ.

Με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αείμνηστο Κωσταντίνο Καραμανλή αλλά και όλους τους μετέπειτα προέδρους της παράταξης και πρωθυπουργούς έως τον Κυριακο Μητσοτακη, η Νέα Δημοκρατια ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επετειακό βίντεο καθώς σήμερα συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

«Σαν σήμερα, πριν από 51 χρόνια, ιδρύεται από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών, η Νέα Δημοκρατία! Η παράταξή μας, παρά τα όποια λάθη της, έχει συνδεθεί με μια σειρά από εμβληματικές αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της Ελλάδας: την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την προσήλωση στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, την υπεράσπιση της ελεύθερης οικονομίας, που είναι και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. Πάντοτε με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια και με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης.

Σήμερα, με Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς. Και η Νέα Δημοκρατία στέκεται στο πολιτικό σκηνικό ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής. Καθημερινά επιχειρούμε να κάνουμε πράξη όλες τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, για να γίνει η Ελλάδα πιο σύγχρονη και πιο ισχυρή και η ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Αυτό επιτάσσει, άλλωστε, η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή: Να λέμε “όχι” στον λαϊκισμό και στην ακινησία και να προχωρούμε σε τολμηρές αλλαγές, δίχως να λογαριάζουμε το πολιτικό κόστος!», υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρθηκε στα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας». «Αλλά και η παράταξη», πρόσθεσε, «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».