Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης που εξελίχθηκε στη χθεσινή Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ μονοπώλησε, όπως ήταν αναμενόμενο, η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να ταχθεί υπέρ της έγκρισης της τέταρτης φρεγάτας Belharra, η οποία θα έρθει προς ψήφιση σήμερα στη Βουλή. Η συζήτηση δεν οδήγησε σε κάποια σχετική ψηφοφορία, δεδομένου ότι η απόφαση είχε ήδη ληφθεί μέρες πριν, ωστόσο σχεδόν όλα τα στελέχη τοποθετήθηκαν.

Όταν έλαβε τον λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος, υπερασπίστηκε την απόφασή του, ακολουθώντας την επιχειρηματολογία που είχε αναπτύξει λίγο νωρίτερα από το βήμα της Βουλής. Υπογράμμισε ότι το «ναι» στην τέταρτη Belharra δεν συνιστά «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει διαχρονικά την επαρκή άμυνα της χώρας μέσα από υπεύθυνες θέσεις, ενώ ταυτόχρονα άσκησε κριτική στη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Πέρα από τα στελέχη που είχαν ήδη τοποθετηθεί θετικά υπέρ της απόκτησης της φρεγάτας Belharra, όπως ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης και ο Διονύσης Καλαματιανός, τον λόγο πήραν και αρκετά κορυφαία στελέχη που εξέφρασαν διαφωνίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από τους Θανάση Θεοχαρόπουλο και Στέργιο Καλπάκη, οι οποίοι είχαν ήδη καταθέσει τις ενστάσεις τους στη συνεδρίαση του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στους διαφωνούντες προστέθηκαν η Ράνια Σβίγκου, αλλά και στελέχη όπως ο Τρύφωνας Αλεξιάδης.

Η απόφαση για την υπερψήφιση της τέταρτης φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού φαίνεται να δημιουργεί μια νέα γραμμή διαχωρισμού στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, οδηγώντας στη διαμόρφωση νέων στρατοπέδων. Ωστόσο, οι διαφωνίες δεν οδήγησαν σε ακραίο κλίμα έντασης και όλα δείχνουν πως ίσως να μην μεταφερθούν με την ίδια ένταση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αθήνα.

Παρόλα αυτά, δεν είναι σαφές ποια άποψη ήταν πλειοψηφική εντός της συνεδρίασης. Δεδομένης της απουσίας ψηφοφορίας, δεν καταγράφηκαν καθαροί συσχετισμοί, με αποτέλεσμα κάθε πλευρά να θεωρεί ότι η άποψή της είχε την πλειοψηφία – κάτι που όμως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ούτε και να αμφισβητηθεί στην πράξη.

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι οι αντιπαραθέσεις για την Belharra δεν θα μεταφερθούν με την ίδια ένταση στην Κεντρική Επιτροπή, καθώς υπάρχουν άλλα επίδικα που αναμένεται να κυριαρχήσουν. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η στρατηγική των συνεργασιών αλλά και τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Στελέχη που γνωρίζουν καλά τις εσωκομματικές διεργασίες εκτιμούν ότι τα δύο αυτά ζητήματα θα απορροφήσουν μεγάλο μέρος της συζήτησης, αν και δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις της ηγεσίας του κόμματος να δώσει οριστικές απαντήσεις, ιδίως για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.