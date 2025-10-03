Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η μέρα. Ο Νίκος Δένδιας που ζητά την ικανοποίηση του αιτήματός του και ο Αδωνις Γεωργιάδης που καταγγέλλει «καθοδηγητές» εκφράζουν τους δυο κόσμους που συγκρούονται στο εσωτερικό της ΝΔ.

Με τον Πάνο Ρούτσι να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τέλους και ότι δεν θα αποδεχθεί εκταφή μόνο για ταυτοποίηση, όπως προγραμματίζεται, αλλά και για τοξικολογική εξέταση, απαιτώντας την παρουσία τεχνικού συμβούλου από την πλευρά του, δεν διαφαίνεται κάποια ρωγμή στο αδιέξοδο.

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας επέλεξε μια στιγμή κορύφωσης του δράματος για να παρέμβει, από το βήμα της Βουλής, παίρνοντας θέση, ξεκάθαρα, υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Π. Ρούτσι, χαρακτηρίζοντας δικαιολογημένη την επιθυμία του να μάθει από τι σκοτώθηκε το παιδί του. Μίλησε μάλιστα σε ασυνήθιστα συναισθηματικό τόνο («έχουμε παιδιά»), ενώ ακόμη και όταν καταλόγισε την ευθύνη της απόφασης στη Δικαιοσύνη και όχι στην κυβέρνηση χρησιμοποίησε πρώτο ενικό (συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι είμαι υπεύθυνος γι΄ αυτό»).

Από το Μέγαρο Μαξίμου προβάλλουν αυτή τη φράση για να φανεί ότι δεν υπάρχει απόκλιση και ότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη το ίδιο λένε, καθένας με τον δικό του τρόπο. Αλλά αν συγκρίνει κανείς τον απόλυτο τρόπο με τον οποίο ο δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης τάχθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι με όσα είπε την ίδια μέρα ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις.

Ο Αδ. Γεωργιάδης υποστηρίζει (σε συνεντεύξεις και αναρτήσεις) ότι ο απεργός πείνας αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, γιατί τον παρακολουθεί γιατρός της επιλογής του (Ο. Κοσμοπούλου από το κρατικό Νίκαιας) της οποίας την αξιοπιστία ο υπ. Υγείας αμφισβητεί γιατί είναι «σκληρή συνδικαλίστρια της Αριστεράς» και έχει «πολιτικό συμφέρον». Όχι μόνο αυτό, αλλά, την ώρα που εκφράζει αγωνία για την υγεία του, καταγγέλλει τον Π. Ρούτσι ότι ψεύδεται (λέγοντας ότι δεν αρνείται τη φροντίδα του ΕΚΑΒ) και προειδοποιεί ότι αν πάθει κάτι την «ποινική ευθύνη» θα έχουν «όσοι τον συμβουλεύουν και τον καθοδηγούν».

Στο μεταξύ, ο βουλευτής της ΝΔ Δ. Μαρκόπουλος κάλεσε και αυτός τη Δικαιοσύνη να κάνει ό,τι πρέπει για να «ανακουφιστεί» ο Π. Ρούτσι. Και δεν είναι ο μόνος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος που κινείται σε γραμμή Δένδια (και) σ αυτό το ζήτημα, κάτι που, πιθανότατα, θα γίνει ορατό, σύντομα.

Στο παρασκήνιο εκφράζεται από αρκετούς αγωνία για την έκβαση αυτής της υπόθεσης, δεδομένου ότι ο Π. Ρούτσι έχει περάσει ήδη στη ζώνη κινδύνου για την υγεία του, η αλληλεγγύη της κοινωνίας των πολιτών μεγαλώνει και η ακινησία κυβέρνησης και Δικαιοσύνης δεν επιτρέπουν διέξοδο.

Αλλωστε, το γεγονός ότι ο Ν. Δένδιας, που πολύ σπάνια παρεμβαίνει σε θέματα εκτός χαρτοφυλακίου του, επέλεξε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον απεργό πείνας-συγγενή θύματος των Τεμπών, δείχνει ότι θεωρεί σοβαρό τον πολιτικό κίνδυνο που συνδέεται με αυτή την ακραία κατάσταση.