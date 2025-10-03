Κάτι στο οποίο συμφωνούν και οι τρεις βασικοί διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας - Παύλος Γερουλάνος - Άννα Διαμαντοπούλου, είναι ότι πρέπει να γίνει ένα συνέδριο ουσίας, πολιτικό και οργανωτικό, που θα δώσει απαντήσεις στα βασικά θέματα: Λειτουργία του κόμματος, μετεκλογικές συνεργασίες, κυβερνητικό πρόγραμμα.
Και οι τρεις θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν την επιρροή τους στα κομματικά όργανα και, επομένως, στην πολιτική κατεύθυνση, με δεδομένο ότι η ομάδα των προεδρικών έχει τον έλεγχο και δεν πρόκειται να τον χάσει.
Η απάντηση του Ν. Ανδρουλάκη στον Π. Γερουλάνο για την κολλημένη βελόνα των δημοσκοπήσεων που πρέπει να κουνηθεί τους επόμενους δύο μήνες, σύμφωνα με όσα έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις συνεντεύξεις του και στελέχη που βρίσκονται κοντά του (Κ. Τσουκαλάς, Π. Δουδωνής, Θ. Γλαβίνας) έχει τρία σκέλη:
- Το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί στις εκλογές και μάλιστα στις δεύτερες που πιθανότατα θα γίνουν, ενώ οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα έχουν υποεκτιμήσει αρκετές φορές το ποσοστό του.
- Οι δηλώσεις που τροφοδοτούν την εσωστρέφεια υπονομεύουν την κοινή προσπάθεια, πόσο μάλλον όταν τίθενται όροι και προθεσμίας σε έναν αρχηγό που μόλις πριν από έναν χρόνο ανανέωσε την εντολή του.
- Η έκβαση της προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ θα είναι συνάρτηση και του αγώνα που δίνουν τα στελέχη του, ειδικά τα πιο προβεβλημένα, με την παρουσίαση του προγράμματος, που ο Ν. Ανδρουλάκης έχει χαρακτηρίσει ευαγγέλιο, να είναι η πρώτη προτεραιότητα.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκαν συνεντεύξεις τύπου στην περιφέρεια για την παρουσίαση του προγράμματος προκειμένου να μετακινηθεί το κέντρο βάρος από τα εσωκομματικά στις κυβερνητικές προτάσεις.
Ο Ν. Ανδρουλάκης είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής τις τελευταίες μέρες και πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του επαναλαμβάνοντας ότι πολιτική αλλαγή για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει η ΝΔ στην αντιπολίτευση.
Είναι, πάντως, θέμα λίγων ημερών να ανακοινωθεί η σύνθεση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) και να αποφασιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του.