Εάν γίνει βιαστικά, πχ τον Νοέμβριο, θα αντιδράσουν κορυφαία στελέχη του κόμματος, όπως ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος. Αν προγραμματιστεί για τις αρχές του 2026, ο μακρύς προσυνεδριακός διάλογος μπορεί να τροφοδοτήσει την εσωστρέφεια. Γι αυτό στην Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν ακόμη καταλήξει.

Κάτι στο οποίο συμφωνούν και οι τρεις βασικοί διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας - Παύλος Γερουλάνος - Άννα Διαμαντοπούλου, είναι ότι πρέπει να γίνει ένα συνέδριο ουσίας, πολιτικό και οργανωτικό, που θα δώσει απαντήσεις στα βασικά θέματα: Λειτουργία του κόμματος, μετεκλογικές συνεργασίες, κυβερνητικό πρόγραμμα.

Και οι τρεις θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν την επιρροή τους στα κομματικά όργανα και, επομένως, στην πολιτική κατεύθυνση, με δεδομένο ότι η ομάδα των προεδρικών έχει τον έλεγχο και δεν πρόκειται να τον χάσει.

Η απάντηση του Ν. Ανδρουλάκη στον Π. Γερουλάνο για την κολλημένη βελόνα των δημοσκοπήσεων που πρέπει να κουνηθεί τους επόμενους δύο μήνες, σύμφωνα με όσα έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις συνεντεύξεις του και στελέχη που βρίσκονται κοντά του (Κ. Τσουκαλάς, Π. Δουδωνής, Θ. Γλαβίνας) έχει τρία σκέλη:

- Το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί στις εκλογές και μάλιστα στις δεύτερες που πιθανότατα θα γίνουν, ενώ οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα έχουν υποεκτιμήσει αρκετές φορές το ποσοστό του.

- Οι δηλώσεις που τροφοδοτούν την εσωστρέφεια υπονομεύουν την κοινή προσπάθεια, πόσο μάλλον όταν τίθενται όροι και προθεσμίας σε έναν αρχηγό που μόλις πριν από έναν χρόνο ανανέωσε την εντολή του.

- Η έκβαση της προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ θα είναι συνάρτηση και του αγώνα που δίνουν τα στελέχη του, ειδικά τα πιο προβεβλημένα, με την παρουσίαση του προγράμματος, που ο Ν. Ανδρουλάκης έχει χαρακτηρίσει ευαγγέλιο, να είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκαν συνεντεύξεις τύπου στην περιφέρεια για την παρουσίαση του προγράμματος προκειμένου να μετακινηθεί το κέντρο βάρος από τα εσωκομματικά στις κυβερνητικές προτάσεις.

Ο Ν. Ανδρουλάκης είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής τις τελευταίες μέρες και πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του επαναλαμβάνοντας ότι πολιτική αλλαγή για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει η ΝΔ στην αντιπολίτευση.

Είναι, πάντως, θέμα λίγων ημερών να ανακοινωθεί η σύνθεση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) και να αποφασιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του.