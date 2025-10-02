Κοινό μέτωπο κατά της απόκτησης 4ης Behlarra.

Σε κοινοβουλευτική σύμπραξη κατά του νομοσχεδίου για την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra προχώρησαν η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά, καταθέτοντας κοινό αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής.

Η κίνηση αυτή έχει διπλό μήνυμα, αφενός προς την κυβέρνηση την οποία κατηγορούν για «εξοπλιστικό παροξυσμό, αφετέρου προς τον ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισε να ψηφίσει το νομοσχέδιο παρά τις επιμερους ενστάσεις.

Ο Αλέξης Χαρίτσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συμφώνησαν να αξιοποιήσουν να συμπράξουν ώστε να κατατεθεί το αίτημα που απαιτεί τουλάχιστον 15 υπογραφές.

«Ψηφίζουμε περήφανα κατά της πολεμικής προπαρασκευής», δήλωσε χαρακτηριστικά από το βήμα της Ολομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, στέλνοντας σαφές μήνυμα διαφοροποίησης από τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί της Παρασκευής, με πέντε κόμματα — ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ — να συντάσσονται υπέρ της απόκτησης του νέου πολεμικού πλοίου.