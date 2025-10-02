«Συνέταιρος της ολιγαρχίας» ο Μητσοτάκης, δήλωσε ο Κοτζιάς, επέκρινε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε διεθνή απομόνωση, δήλωσε ο Νίκος Κοτζιάς σε συνέντευξη, στην οποία επέκρινε την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «συνεταίρο της ολιγαρχίας» και αναφέρθηκε στη συζήτηση για τη δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού.

«Αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει κόμμα, ας το κάνει να τελειώνουμε γιατί αυτή η στάση αναμονής κάνει κακό στον εαυτό του αλλά και στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αδειάζει. Υπάρχει και ένας ενδοσυριζιακός εμφύλιος που με πονάει ως αριστερό, παρά το γεγονός δεν υπήρξα ποτέ μέλος του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και πρώην υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Μελιγγώνη, στον Αθήνα 9,84.

«Δεν μπορεί να υβρίζονται οι υπουργοί ή ο πρωθυπουργός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή την κυβέρνηση ή ήταν υποστηρικτές της. Ο Τσίπρας ήταν εξαιρετικός πρωθυπουργός αλλά πολύ αδύνατος ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά το 2019 και πρέπει και ο ίδιος να κάνει μια ανασκόπηση της πολιτικής του. Σκέφτομαι ότι ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε Αριστερά με τόσο λίγη ιστορική συνείδηση, μόρφωση και γνώση. Η Αριστερά προσέλκυε ό,τι καλύτερο είχε η χώρα χάρη στις σχέσεις της με την μόρφωση και τον πολιτισμό», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Για τα σενάρια δημιουργίας ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου, υπογράμμισε την «ανάγκη κοινής δράσης, κοινού φόρουμ και κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας», γιατί «κατ’ αυτόν τρόπο, θα διευκολυνθεί η κοινή κάθοδος στις εκλογές».

Σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα χάσει και την τελευταία του ελπίδα για αυτοδυναμία», σχολίασε ο Νίκος Κοτζιάς. Σε ότι αφορά στην πιθανότητα δημιουργίας κόμματος Καρυστιανού, «αν αυτό συμβεί, θα πάρει πολλούς ψηφοφόρους. Το ερώτημα είναι ποια είναι η ικανότητα και η χωρητικότητα ενός τέτοιου κόμματος, δηλαδή με ποια πρόσωπα θα πορευτεί και με τι πολιτική», συμπλήρωσε.

«Δεν μας σέβεται κανείς»

Η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, «είναι δείγμα έλλειψης σεβασμού απέναντι στην ελληνική δημοκρατία και στον πρωθυπουργό της χώρας μας. Όμως, αποτελεί πάγιο φαινόμενο στην περιοχή. Δεν μας σέβεται κανείς, ούτε οι Αιγύπτιοι, ούτε ο Ράμα, ούτε η Τουρκία ούτε οι Βορειομακεδόνες οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και η κυβέρνηση χαμογελάει, απλά για να μας πει πόσο δίκιο είχε», δήλωσε ο Νίκος Κοτζιάς.

«Έχουμε έναν υπουργό Εξωτερικών που μιλάει πολύ και δεν κάνει τίποτα», σχολίασε. Επικρίνοντας την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σε διεθνή απομόνωση και πως στα έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ «απώλεσε θέσεις στο διεθνή ορίζοντα, υποχώρησε, αδυνάτισε και έμεινε πίσω από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ» καθώς και ότι «δεν διατηρεί καλές σχέσεις με καμία από τις μεγάλες δυνάμεις», επισημαίνοντας, παράλληλα ότι επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, η χώρα είχε άριστους δεσμούς με την Κίνα και με τη Ρωσία, ενώ τώρα δεν έχει ούτε με τις ΗΠΑ.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται παραπανίσιος από την Ουάσινγκτον», υπογράμμισε. «Δικαιώνεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο οποίος έλεγε ότι η Δεξιά δεν καταλαβαίνει από εξωτερική πολιτική και δεν μπορεί να τη διαχειριστεί γιατί είναι δέσμια πολλών συμφερόντων και άλλων καταστάσεων», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να αναγνωρίσουν το κράτος στην Παλαιστίνη, γιατί όλη αυτή η αναστάτωση τροφοδοτεί την Χαμάς, ως αντίδραση στην στάση του Νετανιάχου», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι «δεν μπορείς να παλεύεις μόνο για συμφέροντα γιατί χάνεις τις αξίες».

«Συνέταιρος της ολιγαρχίας ο Μητσοτάκης»

«Πρωθυπουργοί στη χώρα - αν εξαιρέσουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου και κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα - ήταν ή υπάλληλοι της ολιγαρχίας ή υποτακτικοί ή συνέταιροι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήκει στην τρίτη κατηγορία, είναι συνεταίρος. Όμως, η ολιγαρχία βλέπει ότι σπάει η σχέση του εκλογικού σώματος μαζί του και σκέφτεται εναλλακτικές λύσεις. Δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει μαζί του να αποχωρήσει όλο το σύστημα του συνεταιρισμού που έχει στηθεί γύρω του και το οποίο έχει καταπνίξει τη χώρα. Σπαταλούν την προίκα της Ελλάδας, τρώνε το μέλλον της, δίνοντάς τα όλα δήθεν σε επιχειρηματίες που τελικά δεν κάνουν παραγωγικές επενδύσεις», δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών.

«Η ιστορική συνέχεια της ατιμωρησίας δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Η ελληνική Δεξιά το φρόντιζε πάντα. Είναι μέρος της συλλογικής κουλτούρας της ελληνικής ολιγαρχίας και της συντηρητικής παράταξης. Έμαθαν να μένουν ατιμώρητοι. Η μη τιμωρία των δωσίλογων, η ενσωμάτωσή τους στις κυβερνήσεις, το γεγονός ότι η χώρα κυβερνήθηκε από ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τη γερμανική, την ιταλική και τη βουλγάρικη μπότα, η μη τιμωρία πάρα πολλών χουντικών και το γεγονός ότι ουδείς υπέστη κυρώσεις για το πραξικόπημα του 1974 που οδήγησε στην απώλεια του 40% της Κύπρου, όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε πολλούς να θεωρούν ότι θα μείνουν ατιμώρητοι ότι κι αν κάνουν. Η σημερινή Δικαιοσύνη έχει εκπληκτικούς δικαστές. Όμως, εκείνο το κομμάτι που αποφασίζει για τα Τέμπη ή για τις υποκλοπές, νομίζει ότι θα είναι πάντα στο απυρόβλητο», δήλωσε ακόμα.

«Ο κ. Δένδιας υπέγραψε για τις Belharra χωρίς να πάρει τίποτα ως αντάλλαγμα. Η Αριστερά δεν έχει πρόβλημα μόνο με τους εξοπλισμούς, αλλά και με τον πατριωτισμό. Σε μεγάλο κομμάτι αυτής της Αριστεράς υπάρχει η αίσθηση ότι ο πατριωτισμός είναι η κοροϊδία της άρχουσας τάξης, ο τρόπος να μας… βάλει στο “βρακί” της, αλλά κάνουν μεγάλο λάθος. Η Αριστερά πάντα υπήρξε πατριωτική και πάντα μεγαλούργησε πατριωτικά», τόνισε ακόμα.