«Σεκιουριτάδες των εφοπλιστών και των Ισραηλινών θέλετε να καταντήσετε τελικά το πολεμικό μας ναυτικό», είπε ο Κουτσούμπας.

Κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση, έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην τοποθέτησή του στη Βουλή για τις Belharra.

Στην ομιλία του, ο γ.γ. του ΚΚΕ επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε «μέτρα ψίχουλα», γιατί όπως είπε «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα».

«Σήμερα, όμως, τα “λεφτόδεντρα” όχι μόνο φύτρωσαν, αλλά πέταξαν και πράσινα φυλλαράκια, καθώς, συζητάμε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, που επί της ουσίας, εγκαινιάζει το πακέτο των περίπου 30 δισ. ευρώ μέχρι το 2036. Χρήματα που βγαίνουν από τις τσέπες του λαού, αφού αυτός είναι που πληρώνει το 95% των φορολογικών εσόδων και βέβαια θα λείψουν από την κάλυψη των δικών του αναγκών», τόνισε.

«Ακούμε ότι η “ευημερία προϋποθέτει την ασφάλεια”, γι’ αυτό και πρέπει ο λαός να δεχτεί ορισμένες θυσίες για τους εξοπλισμούς. Θα μπορούσε ίσως να το συζητήσει κανείς αυτό, αν αυτοί οι εξοπλισμοί είχαν πράγματι σκοπό τους τη θωράκιση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Καμία σχέση δεν έχουν, όμως, με όλα αυτά. Και η αλήθεια είναι, ότι πλέον γίνεστε και εσείς οι ίδιοι, πιο ειλικρινείς και πιο ωμοί, ως προς αυτό. Ακούσαμε, για παράδειγμα, τον υφυπουργό Άμυνας στην Επιτροπή, να δηλώνει ότι με την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Belharra, “περνάμε από την αυστηρή άμυνα σε ξεκάθαρα επιθετικές δυνατότητες”», συνέχισε.

«Θέλετε μήπως να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό, πού σκοπεύετε να επιτεθείτε και για λογαριασμό τίνος; Θέλετε να του πείτε σε τι περιπέτειες ετοιμάζεστε να τον μπλέξετε; Δεν είναι, επίσης, τυχαίο ότι υπερτονίζετε διαρκώς τις δυνατότητες που θα έχουν οι νέες φρεγάτες να πλήττουν στόχους σε πολύ μεγάλη απόσταση, μέχρι και 1.000 χιλιομέτρων. Αλήθεια, αυτό παραπέμπει σε υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο; Ή σε πολεμικές αποστολές μακριά, σε ανοιχτές θάλασσες; Αυτή είναι η υπαρξιακή απειλή;», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο λαός δεν έχει κανένα συμφέρον να ματώσει, ούτε οικονομικά, ούτε κυριολεκτικά χύνοντας το αίμα του για αυτά, τα ξένα προς τα δικά του συμφέροντα», τόνισε. «Σήμερα που μιλάμε, μια άλλη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης “Ασπίδες” της ΕΕ και αντιμετωπίζει τους Χούθι της Υεμένης. Καλά, εκεί βρίσκεται για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή απλώς για να ζεσταίνει την πλάτη του στρατηγικού σας συμμάχου, του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ στη γενοκτονία που πραγματοποιεί, αλλά και να παρέχει υπηρεσίες σεκιούριτι σε Έλληνες εφοπλιστές, που διακινδυνεύουν τις ζωές των ναυτεργατών για τα αδηφάγα κέρδη τους; Ξέρετε πολύ καλά γιατί βρίσκεται... Σεκιουριτάδες των εφοπλιστών και των Ισραηλινών θέλετε να καταντήσετε τελικά το πολεμικό μας ναυτικό», πρόσθεσε.

Για αυτούς τους λόγους, συμπλήρωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει και τη σύμβαση για την τέταρτη Belharra.

«Δεν ντρέπεστε να ανέχεστε και να στηρίζετε το κράτος δολοφόνο;»

«Από πού και ως πού αποτελεί παράδειγμα προόδου για το λαό, μια κυβέρνηση που στηρίζει ένα κράτος δολοφόνο όπως το Ισραήλ, το οποίο εδώ και χρόνια διαπράττει μια πραγματική γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού ο οποίος παλεύει να ζήσει στον τόπο του;», διερωτήθηκε.

«Δεν ντρέπεστε καθόλου, να ανέχεστε και να στηρίζετε αυτό το κράτος δολοφόνο να εμποδίζει τη μεταφορά μικρής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, συμβολικής βοήθειας, κάνοντας πειρατικές επιθέσεις ενάντια στο στολίσκο που τη μεταφέρει, όπως χτες το βράδυ, ανάμεσα τους και το πλοίο της ελληνικής αποστολής;», πρόσθεσε.

«Να αρνείστε, επίσης, να αναγνωρίσετε ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, να αρνείστε δηλαδή να εφαρμόσετε μια ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής; Και τώρα, να έχετε το θράσος να παρουσιάζετε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, που ενταφιάζει ακριβώς αυτή την προοπτική, ως “σχέδιο για την ειρήνη”;», συνέχισε.

Ακόμα, διερωτήθηκε, από πού κι ως πού αποτελεί παράδειγμα προόδου μια κυβέρνηση που «προσπαθεί να κουκουλώσει αυτό το όργιο ρουσφετιού και εξαγοράς, όπως είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να το φορτώσει μάλιστα στους βιοπαλαιστές αγρότες» και «που εδώ και δύο χρόνια τρέχει έναν μαραθώνιο συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στη χθεσινή πανελλαδική απεργία. «Οι εργαζόμενοι χθες δήλωσαν ξεκάθαρα ότι η θέση του νομοσχεδίου της 13ωρης σκλαβιάς, της ευελιξίας και της “εξόντωσης” που ετοιμάζεστε να φέρετε εδώ στη Βουλή, είναι μόνο για τα σκουπίδια και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Εκεί θα βρεθεί τελικά, είτε το φέρετε να το ψηφίσετε με την πλαστή πλειοψηφία που έχετε εδώ μέσα, είτε όχι. Γιατί οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές», επεσήμανε.