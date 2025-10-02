«Πιάνονται με την γίδα στην πλάτη και μετά λένε ότι είναι οι γενναίοι που θα καθαρίσουν την κόπρο του Αυγεία», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Το βασικό γνώρισμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι η αμετροέπεια και αυτό το εκτός ορίων θράσος», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στο Open, αναφέροντας ότι «πιάνονται με την γίδα στην πλάτη και μετά λένε ότι είναι οι γενναίοι που θα καθαρίσουν την κόπρο του Αυγεία». Πρόσθεσε ότι «είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν μέχρι χθες ότι δεν θα έρθει ο Μυλωνάκης γιατί δεν έχει καμία σχέση και δεν έχει τίποτα να πει και τώρα λένε ότι θα έρθει και άρα δεν υπάρχει συγκάλυψη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «ο κ. Μυλωνάκης έρχεται ενώπιον της εξεταστικής μετά από πέντε ημέρες αποκαλύψεων και συνεχούς πίεσης που ασκούσε το ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Μυλωνάκης - ας μη γελιόμαστε - δεν έρχεται οικειοθελώς, κρυφτό έπαιζε η κυβέρνηση μέχρι χθες», ανέφερε. Είπε ειδικότερα ότι «εδώ έχουμε μία αποκάλυψη από τον κ. Σαλμά που βγήκε και είπε ότι ο κ. Μπουκώρος του εκμυστηρεύτηκε - δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια -ότι ο κ. Μυλωνάκης τον ενημέρωσε ότι είναι στις παρακολουθήσεις και γι' αυτό εκείνη τη χρονική στιγμή δεν θα υπουργοποιηθεί». Τόνισε ότι «εξαρχής η ελληνική κυβέρνηση δεν έπρεπε να γνωρίζει για τις επισυνδέσεις, ας ενημερωθούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας καλύτερα». «Οι παρακολουθήσεις δεν έγιναν με απόφαση της ΕΥΠ, αλλά με εντολή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Με τις δηλώσεις τους είναι σα να ομολογούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε πολιτικά πρόσωπα ότι παρακολουθούνται. Και επομένως παρεμπόδιζε τη δικαιοσύνη», είπε. Πρόσθεσε ότι «ο κ. Μπουκώρος έχει βγει και έχει πει ότι πρόσωπο από το Μαξίμου τον ενημέρωσε για τον λόγο που δεν θα υπουργοποιηθεί», για να σχολιάσει πως «αν δεν είναι ο κ. Μυλωνάκης, ποιος είναι; Κάποιο στέλεχος είναι, ούτε ο μάγειρας, ούτε ο μπουφετζής του Μεγάρου Μαξίμου».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι η κυβέρνηση έλεγε πως «επειδή ακριβώς το άρθρο 68 γράφει ότι μπορεί να έχει καθήκοντα εισαγγελέα η εξεταστική - όχι να παραπέμψει- δεν θα είναι όπως οι άλλες που δεν δουλέψανε και ότι αν προκύψουν δεδομένα που δείχνουν ποινικές ευθύνες τότε θα πάμε σε προανακριτική». Κατόπιν αυτού έθεσε το ερώτημα «πώς θα γίνει αυτό, αν δεν έρθει ο κ. Μυλωνάκης, η κ. Σεμερτζίδου, ο "Φραπές" και ο "Χασάπης";». Απαντώντας στον συμμετέχοντα στο πάνελ βουλευτή της ΝΔ Στράτο Σιμόπουλο που, σύμφωνα πάντα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν θα βοηθήσει να έρθουν στην εξεταστική άτομα με ποινικό θέμα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Αναγνωρίζετε ότι έχουν ποινικό θέμα αυτοί οι άνθρωποι και άρα έχουν πράγματα να πουν στην εξεταστική, ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, και λέτε ότι δεν θα έρθουν. Αυτό είναι επικίνδυνο», είπε ο κ. Τσουκαλάς. «Οι συμμέτοχοι μίας διαδικασίας που πάσχει και χαρακτηρίζεται από ενδεχόμενες παράνομες πράξεις και ενώ μιλάμε για παθογένειες - άρα είναι οι "εκπρόσωποι" αυτών - δεν πρέπει να μιλήσουν;», διερωτήθηκε.

Τόνισε πως «όσο δεν έρχονται και όσο η κυβέρνηση παίζει κρυφτό, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, για να λάμψει η αλήθεια και να σταματήσει αυτό το μνημείο θρασύτητας, μια πλειοψηφία να λέει άλλα πράγματα πριν δύο μέρες και άλλα πράγματα σήμερα». Πρόσθεσε ότι «η ευρωπαϊκή εισαγγελία όταν σκιαγραφεί τη δομή που λέει ότι αποτελούσε την εγκληματική οργάνωση, αναφέρει ως μέλη άτομα από ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα ΚΥΔ και γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές» και «συνεπώς το κύκλωμα δεν περιορίζεται μόνο σε πρόσωπα που είχαν σχέση με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση». «Άρα, εδώ έχουμε μια ποινική έρευνα που υποστηρίζει ότι υπήρχε ένας μηχανισμός με εσωτερική πληροφόρηση, δομή και ιεραρχία», υπογράμμισε.