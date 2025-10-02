«Η ελληνική κυβέρνηση ερωτηθείσα αν θα επηρεαστούν οι σχέσεις της Ελλάδας με Ισραήλ, μετά από ό,τι έγινε με τον στολίσκο απάντησε ότι "έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε"», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Τη «δουλική και τη συνένοχη συνέργεια της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος του Ισραήλ» καταγγέλλει με ανακοίνωσή της Νέα Αριστερά.

«Η επιχείρηση αναχαίτισης του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla, που έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αποτελεί ξεκάθαρα πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια. Και αντί η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, περιορίζεται να αναπαράγει τις αναρτήσεις του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσιάζοντάς τες ως επίσημη ελληνική ενημέρωση και διπλωματική παρέμβαση, και να ισχυρίζεται ότι "δεν ασκήθηκε βία"», σημειώνει.

«Και το ακόμα πιο εξοργιστικό: Η ελληνική κυβέρνηση ερωτηθείσα αν θα επηρεαστούν οι σχέσεις της Ελλάδας με Ισραήλ, μετά από ό,τι έγινε με τον στολίσκο απάντησε ότι "έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε". Πρόκειται για δήλωση που νομιμοποιεί πρακτικά μια πειρατική ενέργεια σε διεθνή ύδατα και επιτρέπει στο Ισραήλ να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο έχοντας ασυλία», συνεχίζει η Νέα Αριστερά, ενώ δηλώνει, τέλος, την απαίτησή της για «κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ τώρα!».