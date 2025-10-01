«Όποιος νομίζει ότι η πολιτική είναι θέατρο για likes, ας συνεχίσει το σόου του» σημειώνει ο Λ.Αυγενάκης.

Την δήλωση στοιχείων ακινήτων του δημοσιοποίησε ο Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέχεια των όσων έχει καταγγείλει ο Στέφανος Κασσελάκης. Όπως τονίζει σε νέα του ανάρτηση «η αλήθεια είναι διαφορετική και αποδεικνύεται. Τίποτε κρυφό, όλα νόμιμα και διαφανή».

Ολόκληρη η ανάρτησή του

«Ο κ. Κασσελάκης αποφάσισε χθες να παίξει για άλλη μια φορά το ρόλο του «influencer» αντί του πολιτικού αρχηγού. Με έναν καφέ στο χέρι πήγε μια βόλτα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστησε κάμερα, ανέβασε βίντεο στο TikTok και ισχυρίστηκε ότι «κατέθεσε» αναφορά για το πόθεν έσχες μου. Μίλησε για ποσά που κατέχω ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς κανένα στοιχείο.

Και φυσικά, δεν έλειψαν και τα «πρόθυμα χειροκροτήματα» από γνωστό μέσο που αναπαράγει χωρίς έλεγχο κάθε του αφήγημα, επιβεβαιώνοντας ότι το θέατρο χρειάζεται και κομπάρσους!

Η αλήθεια είναι διαφορετική και αποδεικνύεται: Σήμερα δημοσιοποιώ την Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9 – 2024), όπου φαίνεται ξεκάθαρα η πώληση ακινήτου και η διαγραφή του, όπως ακριβώς προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Τίποτε κρυφό, όλα νόμιμα και διαφανή.

Η σύγκριση δεν αφήνει αμφιβολίες:

– Εγώ μιλάω με αποδείξεις και υπευθυνότητα.

– Εκείνος με βίντεο, παραστάσεις και «πρόθυμα χειροκροτήματα».

Η χώρα δεν χρειάζεται «TikTok politics».

Χρειάζεται σοβαρή αντιπολίτευση, προτάσεις και υπευθυνότητα.

Όποιος νομίζει ότι η πολιτική είναι θέατρο για likes, ας συνεχίσει το σόου του.

Εγώ θα συνεχίσω να μιλώ με καθαρά στοιχεία και υπεύθυνη πολιτική στάση και συμπεριφορά.

Η παραφιλολογία τελειώνει εδώ. Και κάθε φορά που κάποιοι επιλέγουν τον δρόμο του εντυπωσιασμού, κάνουν πιο φανερή τη δική τους αδυναμία.

Η συνέχεια πλέον στις δικαστικές αίθουσες».

{https://x.com/l_avgenakis/status/1973391758835728573}