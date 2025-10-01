Τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco που παρουσίασε ο Alpha μόλις το 19% των ψηφοφόρων της Ν.Δ - οι μισοί από όσους την ψήφισαν στις εκλογές του 2023 -δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις της.

Την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση πολιτικών κρίσεων – που ήταν το μεγάλο ατού της- προσπαθεί να ανακτήσει η κυβέρνηση καθώς διανύει τα τελευταία μίλια της δεύτερης τετραετίας.

Τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco που παρουσίασε ο Alpha μόλις το 19% των ψηφοφόρων της Ν.Δ - οι μισοί από όσους την ψήφισαν στις εκλογές του 2023 -δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις της.

Οι υπόλοιποι μισοί είτε είναι λίγο είτε καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβερνητική πολιτική.

Το Μαξίμου βλέπει τοξικότητα

Ακόμη κι αν το Μαξίμου αποδίδει τα δημοσκοπικά ευρήματα σε επιμέρους κυβερνητικά λάθη που μεγεθύνονται λόγω τοξικότητας γεγονός είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της έχει περάσει στο φάσμα των αναποφάσιστων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την διάχυτη αίσθηση αναποτελεσματικότητας -όπως όλα δείχνουν – τροφοδότησαν οι χειρισμοί στην τραγωδία των Τεμπών το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αδυναμία της κυβέρνησης να αναχαιτίσει την ακρίβεια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση την δημοσκόπηση της Alco η Ν.Δ. έχει απωλέσει 5 μονάδες από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα στον δείκτη ικανοποίησης των πολιτών, λόγω των χειρισμών της. Πρόκειται για την δεύτερη χαμηλότερη επίδοση της κυβέρνησης μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη τον Μάρτιο του 2024.

Οι πολίτες βλέπουν αναποτελεσματικότητα

Τι μεσολάβησε από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο;

Η αποκάλυψη του σκανδάλου με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εν μέσω θέρους, τα μέτρα της ΔΕΘ και η τραγωδία των Τεμπών που επανάκαμψε με την απεργία πείνας του πατέρα Πάνου Ρούτσι. Όλα μαζί τα παραπάνω --και το καθένα για διαφορετικούς λόγους- βάρυναν το κλίμα για την κυβέρνηση.

Οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις με διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ «γαλάζιους»- και όχι μόνον- βουλευτές και αγροτοσυνδικαλιστές να μιλούν για ρουσφέτια έδειξαν το βάθος του πελατειακού κράτους που κάποιοι πίστευαν ότι με την διακυβέρνηση της Ν.Δ. είχε μπει οριστικά στο χρονοντούλαπο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας.

Το πολυδιαφημισμένο πακέτο παροχών της ΔΕΘ – παρότι γενναιόδωρο ως προς τις οικογένειες με πολλά παιδιά και τους νέους- δεν πέρασε στην κοινή γνώμη ως ικανό ανάχωμα στην επέλαση της ακρίβειας. Ίσως επειδή είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες για μέτρα πιο δραστικά και πιο άμεσα για την καθημερινή μάχη των νοικοκυριών με τον πληθωρισμό. Ή επειδή δεν είδε κανείς άμεσα να μένουν λεφτά στον λογαριασμό του. Γι αυτό η κυβέρνηση ετοιμάζει ειδικό application για τους πολίτες ώστε να μάθει ο καθένας πόσο ωφελείται από την μείωση της φορολογίας.

Το δε αίτημα ορισμένων γονιών -από τα αδικοχαμένα θύματα των Τεμπών -να μάθουν από τι πέθαναν τα παιδιά τους επανέφερε την συζήτηση για τα τραγικά λάθη των πρώτων ημερών που άφησαν στην κοινή γνώμη την πικρή γεύση μιας ανυπεράσπιστης κοινωνίας απέναντι στις παθογένειες του κράτους.

Η νέα στρατηγική

Παρά τις αντιξοότητες και την παραδοχή -εκ μέρους των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού -ότι τα μέτωπα είναι πολλά και δύσκολα μπορεί να αντιστραφεί το σημερινό κλίμα , στο Μαξίμου έχουν αποφασίσει να δώσουν την μάχη μέχρι τέλους.

Η στρατηγική που έχουν χαράξει ακούει στον κωδικό «η μάχη για την αλήθεια». Περιλαμβάνει απαντήσεις σε κάθε τοξικό σενάριο και ταυτόχρονα προσήλωση στην παραγωγή έργου και επίλυσης προβλημάτων όπως το Μέγαρο Μαξίμου έχει προτεραιοποιήσει τις απαιτήσεις του εκλογικού σώματος.

Σκληρή γραμμή στα Τέμπη

Στην τραγωδία των Τεμπών η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Εκτιμά ότι όσοι γονείς επιμένουν σε αιτήματα που έχουν απαντηθεί από την δικαιοσύνη έχουν «εργαλειοποιηθεί» από όσα κόμματα ή πρόσωπα θέλουν να φθείρουν την κυβέρνηση.

Και παρότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει την τυφλή σύγκρουση – πολλώ δε μάλλον με τους γονείς- έχει αποφασίσει να στηρίξει την δικαιοσύνη στις αποφάσεις της. «Ακόμη κι αν η δικαιοσύνη ικανοποιήσει το αίτημα για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις μετά θα βρουν και άλλα προσκόμματα για να στηρίξουν το αφήγημα της συγκάλυψης και αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ» λένε συνεργάτες του πρωθυπουργού που πιστεύουν ότι είναι από χέρι χαμένη η κυβέρνηση αν δεχθεί να υποσκάψει τους θεσμούς ρίχνοντας νερό στον μύλο της συνολικής αμφισβήτησης.



Καρότο και μαστίγιο στους αγρότες

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση αλλάζει αφήγημα. Από υπόλογη για το σκάνδαλο γίνεται επισπεύδουσα της ριζικής αναμόρφωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και διαμηνύει στους επιτήδειους αγρότες ότι το παλιό καθεστώς πέθανε. «Ταυτιζόμαστε με την κάθαρση στο κομμάτι των επιδοτήσεων. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα επιστρέψουμε στην εποχή των παράνομων επιδοτήσεων γελιούνται» σχολιάζει κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Το παράδοξο εν προκειμένω είναι ότι πρόκειται για την ίδια κυβέρνηση που επέτρεψε στην εγκληματική οργάνωση να αλωνίζει επί των ημερών της.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει καθυστερημένα με το μέρος της τους έντιμους αγρότες που δεν πληρώνονται λόγω σκανδάλου. Άμεσα αποφασίστηκε να καταβληθεί μέρος των καθυστερημένων αποζημιώσεων από τον Daniel , τις επιδοτήσεις για βιολογικά προϊόντα και τις ζωοτροφές ενώ δίνεται και μία δεύτερη ευκαιρία στους αγρότες που έχουν συμπληρώσει λάθος τις αιτήσεις τους να τις διορθώσουν ώστε να πληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση κάνει την ανάγκη στυλ αφού οι Βρυξέλλες δεν αφήνουν να εκταμιευτεί ούτε ευρώ αν δεν συμμορφωθεί πλήρως η χώρα στις ευρωπαϊκές νόρμες.